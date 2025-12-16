Del ardor de Bartra a algunas desapariciones inesperadas

Marc Bartra aplaude con gesto serio a los seguidores béticos al finalizar el partido en Vallecas.

Manuel Pellegrini no salió descontento del punto sumado en Vallecas, al menos eso dijo en la sala de prensa, pero una buena parte de los béticos esperaba mucho más de los suyos en esta cita contra el Rayo Vallecano. Por muy incómodo que sea el equipo del barrio madrileño, no crear ni una sola ocasión clara de gol no es el mejor balance posible.

Bartra | Salió desde el banquillo y parecía el más metido en el partido

Bartra atosiga con valentía a Álvaro García en posiciones adelantadas para impedir que reciba el balón con comodidad. / AFP7 | Europa Press

El fútbol tiene esas situaciones curiosas que son complicadas de explicar. Bartra tuvo que salir sin realizar siquiera el calentamiento previo en una noche muy fría y desagradable para entrar en calor, pero la lesión de Diego Llorente lo obligó. Y el central catalán se olvidó de esas circunstancias adversas y siempre estuvo metido en el juego para defender con valentía y dando un paso adelante para impedir que Álvaro García e Isi crearan aún más peligro al recibir.

Pablo Fornals | Dos disparos a puerta antes del minuto 3 y después casi desapareció

Pablo Fornals intenta conducir un balón con ímpetu en Vallecas. / Dennis Agyeman | EP

El castellonense, que jugó en su versión más adelantada, protagonizó su primer disparo a los 45 segundos y después tuvo otro en el minuto 3. Pero, paradójicamente, pasó mucho más desapercibido que en los últimos tiempos.

Antony | Una de esas noches en las que se le espera y no llega

Antony choca su mano con Ratiu al finalizar el encuentro. / Dennis Agyeman | EP

No se puede decir que no lo intentara, incluso sus compañeros se fueron para él en una ocasión para aplaudirlo por su implicación en una acción defensiva. Pero es una de esas veces en las que se espera una genialidad suya y no llega.

Álvaro Valles | Le dio seguridad al equipo cuando lo obligaron

Álvaro Valles sale de su área de cabeza para despejar un balón ante Bartra. / Juanjo Martín | Efe

El Rayo Vallecano vivió mucho tiempo cerca de sus dominios, pero tampoco le creó un peligro excesivo. Sin embargo, el guardameta bético sí estuvo muy concentrado para salir de su área cuando hizo falta y tuvo alguna parada de mérito.