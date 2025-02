"Dentro del Betis, el debate sobre la figura de Pellegrini no está"

SEVILLA/Momento de reacciones en el Betis tras la derrota en el campo del Celta de Vigo el pasado sábado. Después de ir ganando por dos goles, el equipo de Manuel Pellegrini se dejó remontar con una actitud muy reprobable de los que estaban en el terreno de juego y además algunos cambios muy cuestionables del chileno. Él mismo ha demostrado que es momento de ajustar cuentas y tocar alguna tecla con la charla de más de cinco minutos que ha tenido con sus futbolistas en el entrenamiento de hoy, pero también han querido salir algunos responsables de la entidad verdiblanca a la palestra. Uno de ellos ha sido el CEO del combinado heliopolitano, Ramón Alarcón, que ha tenido a bien atender a los compañeros de la Cadena SER en una entrevista en la que ha repasado la actualidad verdiblanca.

"Con el entrenador se habla desde la dirección deportiva a diario. Hoy han hablado todos, antes del entrenamiento. Esta semana no hay que pensar en mucho más, solo en que hay un partido muy importante el jueves y luego una final el domingo ante la Real. Por las ocasiones perdidas comenzamos en febrero a jugar finales. Creemos que hay materia prima para sacar esto adelante y empezar a ganar partidos, tanto en plantilla como en entrenador", comenzó exponiendo.

La importancia de la economía

Se le preguntaba por la importancia de los números a Ramón Alarcón y cómo afectaba a las arcas béticas tropezar en los objetivos, o bien europeos, o bien ligueros: "Bueno, probablemente este año no avanzar en Conference para el año que viene no estar en Europa. Ahora mismo realmente en el tema de los números, lo tenemos presupuestado, previsto, estamos haciendo una transformación de la plantilla y una apuesta por la cantera. Hay que apostar por gente de la casa y hacer plantillas más reducidas. Intentaremos tener un equipo competitivo, creemos que ahora lo tenemos. Hay que mirar qué se ha hecho mal, trabajar juntos y estar unidos".

"Todos los clubes tenemos presupuestos limitados. La planificación de este año la hacemos trabajando en equipo y se priorizan una serie de necesidades. Se nos indicó que lo más necesario era un extremo derecho y luego lo del delantero, que lo ha dicho el entrenador públicamente y había mucha presión con eso. Siempre se puede hacer mejor, pero creo que el Betis tiene materia prima para cumplir los objetivos. Estamos los que estamos, mirarnos a las caras, y trabajar para sacarlo adelante", sellaba sobre la planificación.

La figura de Pellegrini

Se habla mucho del debate de la figura del Ingeniero, pero el CEO no quiso mojarse: "Bueno, esperemos que acabe la mala racha lo antes posible. Estos partidos que hemos perdido con los equipos de abajo, antes los solíamos ganar. Pero ahora mismo no pensamos en eso; Gante, Gante, Gante y Real Sociedad. Nos hace falta algo más de consistencia, cerrar los partidos y estoy convencido de que lo van a sacar adelante. Esperemos que cuando lleguemos a mayo, estemos mejor que ahora".

"Bueno, lo de los ciclos son temas periodísticos. Nosotros ahora mismo tenemos una relación magnífica con Manuel desde el primer día y ahora concentrados en que la situación mejore. Estamos convencidos de que la afición va a estar con nosotros porque todos juntos vamos a salir de esta situación. No pensamos más allá", hablaba sobre el tema del final de ciclo de Manuel Pellegrini.

"La explicación que se suele dar es que el fútbol es así. A nivel técnico, sé que han tenido charlas y han sacado sus conclusiones, pero me tengo que reservar las opiniones de los técnicos", exponía Ramón Alarcón sobre el batacazo en Vigo, reconociendo que no fue normal lo que ocurrió. "Es verdad que el fútbol es un deporte de equipo y la suma de los niveles individuales es muy importante. Acabamos el mercado con ilusión. Cuando uno ve la alineación del Betis y luego el banquillo, no espera que ocurra lo que ocurrió".

Sobre la planificación: "Nosotros siempre planificamos en equipo y por eso decimos que los fichajes los hace el Betis. No nos gusta personalizar. Lógicamente, el entrenador nos marcó una serie de prioridades y en virtud de eso se comenta las alternativas que salen y con el visto bueno de todos vamos hacia adelante. Cuando haces una inversión en un futbolista tienes que tener el acuerdo de todas las partes. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, tiene una voz muy importante en la planificación".

"Yo creo que Pellegrini tiene año y medio de contrato y no veo ningún indicio de que no lo vaya a cumplir. Pase lo que pase, el debate del entrenador en el interior del Betis, no está. No estamos preocupados por la figura de Manuel", certificó. Además, habló sobre la renovación: "Insisto, hay momentos de mercado y momentos de otras circunstancias. Ahora mismo no está el debate, ni siquiera por el propio entrenador. Cuando nos sentamos a hablar, no hablamos de futuro. Ahora tenemos que sentarnos para ver cómo se mete a todos los jugadores en el canasto y mantenerlos implicados".