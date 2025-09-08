Contra el Espanyol, antes del parón, el 5 de octubre a las 19:30

El Betis ya conoce el horario del último partido que tendrá que disputar antes de la siguiente pausa por los compromisos de las selecciones. El conjunto verdiblanco disputará su encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga el domingo 5 de octubre, a las 19:30, en la visita al Espanyol en Cornellà.

Será el sexto encuentro de una serie de seis entre parón y parón, cuatro del campeonato nacional y dos de Europa, disputando tres en casa y tres, a domicilio. Antes de la visita al cuadro espanyolista los de Manuel Pellegrini afrontan la segunda jornada de la Europa League visitando el jueves 2 de octubre al Ludogorets (18:45), después de recibir al Osasuna el domingo anterior (28 de septiembre) a las 18:30. Serán, por tanto, tres encuentros en ocho días, a los que hay que sumar otros tres desde este domingo para un total de seis en 22 días.

Este domingo el equipo bético retoma la liga visitando a un Levante (16:15) que todavía no conoce la victoria y que ha perdido sus tres primeros choques: por 2-1 con el Alavés; por 2-3 ante un Barcelona al que le compitió en su único encuentro como local; y por 2-0 con el Elche. Frente al cuadro valenciano busca el Betis volver a la senda del triunfo tras la derrota por 1-2 contra el Athletic que lo deja con cinco puntos de 12 posible.

Después recibirá el plantel heliopolitano a la Real Sociedad en el primer duelo de la quinta jornada -el Betis tiene un partido más por el adelantado contra el Celta- el viernes 19 de septiembre (21:00), antes del estreno europeo esta campaña recibiendo también en la Cartuja al Nottingham Forest el miércoles 24 de septiembre a las 21:00.

Dijo Pellegrini que haber sumado cinco puntos de los primeros 12 posibles era un mal bagaje, por lo que ahora debe retomar el paso perdido en esta serie de seis partidos, cuatro de liga, antes del siguiente parón con rivales como el Levante, la Real Sociedad, el Osasuna y el Espanyol, a priori una buena serie para recuperar terreno.