El Betis, a explotar las dudas del Real Madrid

El Betis inicia el año 2026 visitando el Santiago Bernabéu, un feudo siempre muy difícil de expugnar y en el que intentará mantener esa larga condición de invicto a domicilio.

Para ello, Manuel Pellegrini y sus pupilos viajan a la capital de España sin ningún tipo de complejos, con la intención de imponer su idea de juego e intentar sacar provecho de las dudas que existen en torno al Real Madrid y al futuro de su entrenador, Xabi Alonso. Unas incertidumbres que han enrarecido el ambiente en el conjunto blanco y que los verdiblancos quieren convertir en una oportunidad para lograr una victoria que supondría una inyección de moral muy alta tras el parón de Navidad.

El Betis confía en su buen momento tras el parón

Pellegrini y sus jugadores son conscientes de la dificultad de la empresa en el gran coliseo blanco, pero confían en mantener la buena línea mostrada ante el Getafe para firmar un partido sólido, tanto en defensa como en ataque. El objetivo es aprovechar las debilidades tácticas que viene mostrando un rival que no podrá contar con Kylian Mbappé, autor de 18 de los 36 goles que los de Xabi Alonso acumulan en Liga.

En cuanto al posible once, y con todo el plantel apto salvo las bajas ya conocidas de Abde y Amarabat, concentrados en la Copa de África, y de Isco, lesionado, todo apunta a que Álvaro Valles seguirá en la portería. La defensa podría estar formada por Ángel Ortiz, Bartra, Natan y Valentín Gómez, con Marc Roca y Deossa en el doble pivote.

Marc Roca y Deossa, en Santa Justa. / Ismael Rubio

Por delante, Antony, Fornals y Ruibal acompañarían al Cucho Hernández como referencia ofensiva. Otra opción que maneja Pellegrini es retrasar a Fornals al pivote para dar entrada a Lo Celso, un futbolista en el que El Ingeniero sigue confiando al máximo y que, incluso si no parte de inicio, apunta a tener minutos durante el transcurso del choque.

Un Madrid con bajas

El Betis se encontrará con un Real Madrid que ha aprovechado el parón para resetear, aunque mantiene varios efectivos en la enfermería además del delantero francés. Militao y Alexander-Arnold no están aptos para esta cita, Endrick ha puesto rumbo al Lyon hasta final de temporada, Brahim se encuentra disputando la Copa de África y tanto Huijsen como Dani Carvajal son duda.

Dani Carvajal, en el entrenamiento del Real Madrid de este pasado sábado. / Kiko Huesca

La gran incógnita en el conjunto blanco radica en cómo moverá sus piezas Xabi Alonso, que recupera al sancionado Álvaro Carreras y debe decidir cómo suplir la ausencia de Mbappé. Gonzalo o Rodrygo como ‘nueve’ son algunas de las alternativas que baraja el técnico tolosarra para que la baja del galo se note lo menos posible.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

El encuentro llega antes de la cita en Arabia Saudí ante el Atlético de Madrid en la Supercopa, un objetivo que el Real Madrid quiere preparar de la mejor manera posible. Enfrente estará un Betis que se aferra a las dudas de su rival y a su buen rendimiento a domicilio para intentar salir victorioso del Bernabéu.