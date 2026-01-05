Con el permiso de la autoridad, que lo dará, y si Francis lo permite estamos ante la gran tarde de Sevilla, de toda Sevilla. Es atardecida de consenso con el lleno total en todo el recorrido de la Cabalgata que anuncia la llegada de una noche en duermevela. Es un día para la ilusión compartida, que se trata de una ilusión que se contagia de forma vertical, pues qué ilusión más grande la de los padres que disfrutan la ilusión de sus hijos ante la noche más larga del año. Noche de insomnios febriles, de inquietud por ese ruido que posiblemente lo haya hecho el juguete recién colocado en el mejor lugar de la casa. Pero todo tiene su previa y la previa de esta tarde en Sevilla es de aúpa. Ningún día del año habrá tanta gente en las calles de la ciudad como en esta tarde de Cabalgata. Multitud para reencontrarse con esta cita anual de ilusión y caramelos. Es una ilusión que sube de hijos a padres en un día como no hay otro en el año sevillano.