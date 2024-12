Betis: La junta de accionistas, un paseo desahogado para el consejo

Sevilla/La Junta General y Extraordinaria de accionistas del Betis no se salió del guión esperado, con el consejo controlando una mayoría reforzada desde la ampliación de capital, y se aprobaron todos los puntos del día, desde el presupuesto del año a las controvertidas modificaciones de los estatutos, especialmente la eliminación de la obligación de que el presupuesto anual de la sociedad sea aprobado por la Junta General de Accionistas y la supresión del artículo 8 de los estatutos que permitirá la entrada de capital extranjero.

El acto arrancó con el protocolario minuto de silencio después de la bienvenida dada por parte del presidente de la entidad, Ángel Haro, que arrancó con un curioso “son ustedes los propietarios del Betis”, aunque entre él y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, cuentan con el 39% de las acciones y con todos los paquetes del consejo y personas afines la cifra se sitúa entre el 55% y el 60%. La junta quedó constituida con 176.489 acciones, el 75,11% del total entre las que estaban presentes, representadas o ya habían votado telemáticamente. Con el control de la mayoría de acciones, el consejo sacó adelante todos los puntos del día con abrumadora mayoría alrededor siempre de los 160.000 votos a favor.

Así, la Junta de Accionistas del Betis aprobó el resultado de las cuentas anuales que arrojaron un saldo positivo final de 321.823 euros, segundo año en positivo que ayuda, junto al fondo de maniobra de 10 millones, a que la auditoría externa elimine la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad, una cuestión técnica por el patrimonio neto negativo y el fondo de maniobra negativo, respaldado por la ampliación de capital y los fondos CVC, así como por el crédito de 125 millones de Goldman Sachs. Sobre éste, el consejero José María Pagola explicó que en los tres primeros años hay una carencia de capital y se paga un interés de 6,3%, aunque la mayor parte del préstamo se paga al final de los 10 años. Pero también se aprobó la gestión y el presupuesto entre loas al consejo de administración, que se comprometió a hacer un mayor desglose de las cuentas y a presentarlas en próximas juntas, pese a que se eliminó la obligación de que el presupuesto anual de la sociedad tenga que ser aprobado.

Pagola indicó, tras explicar todos los números, que la “situación financiera desahogada y una perspectiva de futuro interesante”, pero insistió en que ahora se está demasiado condicionado a las ventas (43 millones de beneficio neto el pasado verano) y a la clasificación europea, por lo que apuntó a la necesidad de “contener el gasto en general y en la primera plantilla y seguir apostando por la cantera”.

Ángel Haro aprovechó sus turnos de palabra para incidir en dos polémicas: el estadio y la sanción de los tres jugadores del Sevilla por exhibir una bandera con la silueta del escudo del Betis tachada.

Suprimida la obligación de aprobar el presupuesto anual El secretario del consejo, Carlos González de Castro, explicó que la supresión de que el presupuesta tenga que ser aprobado por la Junta de Accionistas se debe a que LaLiga hay que mandarlo antes del verano y se aprueba en la junta a finales de año, seis meses después. Salió delante de forma abrumadora, pero con la mayor cantidad de votos en contra de la noche: 158.943 a favor, 15.084 en contra.

“El nuevo Villamarín no será un segundo Bernabéu y los conciertos se limitarán a dos o tres en junio. No es un centro comercial tampoco. Habrá un hotel, una clínica y un centro relacionado con bienestar y la salud. Ninguna de esas actividades genera la llegada de público de un centro comercial, que era una de las quejas de los vecinos”, insistió el dirigente, que indicó que además “se mejorará la evacuación y la seguridad sin el vallado exterior”. “Con zonas de ocio la gente llegará y se irá de forma escalonada”. “Seguimos escuchando a los distintos colectivos, pero no toleramos críticas basadas en falsedades”, aseguró.

Poémica con el Sevilla

El dirigente también se refirió a la controversia surgida ahora con el club nervionense. “Los profesionales deben ser respetuosos con las instituciones y sus símbolos. El Betis no denunció nada, sólo puso a disposición de los comités unas imágenes. No pedíamos ninguna sanción económica ni deportiva. No somos responsables de que no jueguen. Los únicos responsables son los que han realizado un hecho punible”, indicó el máximo dirigente verdiblanco, que añadió: “Betis y Sevilla hemos apostado por una rivalidad sana. También es falso que hayamos sentado un predecedente, porque el Sevilla ya denunció un tifo, al que la policía dio el visto bueno, por apología a la violencia y no hicimos comunicado alguno”, recordó. Y fue más allá el presidente asegurando que desde la entidad se será “taxativo cuando se atente contra los símbolos del Betis”. “Estamos cansados de que cuando pasan en un lado es sevillanía y cuando pasa en el campo del Betis prácticamente cometemos un crimen de estado. Los símbolos no se van a tocar”, aseguró.

Además, el dirigente bético recordó que el club “este año vendió por 45 millones de beneficio neto, pero los fondos propios siguen siendo negativos y el nivel de endeudamiento es mayor del deseado”, por lo que avanzó que “muchas veces las mejoras están en casa”, dijo quizá pensado en los próximos mercados.

La reforma para la entrada de capital extranjero quedó aprobada. El consejo defendió que se hace para cumplir con la legalidad y Haro lanzó otro dardo: “Soy de los pocos accionistas que junta tras junta dice que mi intención no es vender, sino que mi deseo es que mi hijo herede mis acciones para mantener el sentimiento bético. Pero digo más, las personas que tienen miedo a la entrada de capital extranjero son las que terminan vendiendo, porque nos las han vendido a nosotros”.