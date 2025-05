El Betis recomienda imprimir las entradas de la final en el Villamarín y llegar con antelación

SEVILLA/En estos momentos todo el foco informativo se encuentra en Wroclaw (Polonia) donde los miles y miles de aficionados verdiblancos que se han desplazado para vivir en pleno estadio del partido la final entre el Real Betis Balompié y el Chelsea FC están disfrutando de una previa sin precedentes. Pero a lo largo del día, otro punto caliente de la información y la cobertura de esta final de la UEFA Conference League será el Benito Villamarín, donde se vivirá una jornada histórica independientemente de lo que ocurra en el partido.

Y es que en la web del conjunto verdiblanco ya no hay disponible una sola entrada de ninguna categoría para poder estar presente en una cita histórica y una de las últimas noches de vida del campo verdiblanco tal y como lo conocemos.

Detalle de los poblados graderíos del Benito Villamarín en un partido de esta temporada. / Julio Muñoz (Efe)

El Betis recomienda imprimir las entradas

Serán 60.000 personas las que se presenten en Heliópolis en un tramo bastante corto de tiempo, por lo que desde el combinado de La Palmera se emiten algunas recomendaciones para poder agilizar lo máximo posible la entrada del público y evitar aglomeraciones que puedan desembocar en problemas mayores. Una de ellas es que se intente llegar al lugar con la mayor antelación posible, entrar al campo lo antes posible y así evitar que alguien entre tarde a ver el espectáculo.

Además, insisten desde Heliópolis en que es muy recomendable que las entradas solidarias que se han comprado a través de la web se lleven de forma impresa. No es un aspecto obligatorio, pero sí facilitaría mucho el proceso de entrada al campo. Tienen que imprimir el PDF que se le asignó por correo electrónico a cada comprador. Si no se imprimen, se recalca, no ocurre nada pero es lo ideal.