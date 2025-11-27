Betis-Utrecht: Un paso clave para dar el salto en Europa

No es Manuel Pellegrini un técnico que piense más allá del mañana. No lo está siendo en su interminable, y más que merecida, renovación y tampoco lo es, como ya ha demostrado todas las temporadas que lleva en el banquillo verdiblanco, cuando el derbi está a la vuelta de la esquina por muy importante que sea para la ciudad y los aficionados. Se juega el domingo y ya pensará en ello desde el viernes. Ahora sólo le preocupa el Utrecht, un rival que llega a La Cartuja (21:00) con piel de cordero, sin haber ganado todavía en la Europa League (tres derrotas y un empate frente al Oporto), pero del que el Ingeniero recela. Seguramente no tanto por el rival en sí, sino por su propio equipo; si será capaz de aislarse de lo que viene más adelante, de no pensar más allá de este partido y recuperar la eficacia en ataque y su fútbol vertical. Habrá rotaciones, como siempre en Europa, unas obligadas y otras propias de las oportunidades que da a los menos habituales en un torneo que en esta fase liga permite al técnico repartir minutos.

Lo importante, siempre ha dicho el preparador chileno, es pasar de ronda, aunque no oculta que hacerlo entre los ocho mejores ahorra un play off y con esa situación a tiro tras dos triunfos y dos empates, es el objetivo ahora, por lo que es vital superar el ecuador de esta liguilla ya metido en esas posiciones de clasificación directa, para lo que es necesario vencer al quinto de la Eredivisie, que de seis partidos en su liga como visitante sólo ha ganado uno.

Baja por tanto sus prestaciones a domicilio un conjunto en cuyos escalafones inferiores se forjó Amrabat, en el esprint final antes de marcharse con su selección para disputar la Copa de África. Es por ello que Pellegrini, sabedor de la importancia de sumar estos tres puntos, contará con él, aunque puede que no de inicio consciente de la importancia del futbolista sobre el campo y del esfuerzo que hizo ante el Girona jugando como único pivote. El que seguro estará es Sergi Altimira, un fijo en esta competición.

La baja, de momento, de Antony por sanción para el duelo en Nervión lo coloca esta noche en el extremo diestro en una línea con cambios, ya que Riquelme puede tener otra oportunidad en la otra banda y por el centro Deossa podría tener la ocasión de jugar por fin donde más le gusta con Isco sin estar todavía con ritmo para ser titular, Fornals descansando de inicio y Lo Celso reservado por molestias.

En defensa la lesión de Bellerín le abre la puerta a Ángel Ortiz, ausente en los últimos partidos y convocatorias, junto a Diego Llorente, quien podría acompañar a un Valentín Gómez que volvería a jugar como central dejando a Ricardo o Junior el carril izquierdo. ¿Y arriba? El delantero de la Europa League, Bakambu, padece un proceso febril, por lo que Pellegrini tendrá que elegir entre el trabajo de Cucho Hernández o la excentricidad de un Chimy Ávila que ha perdido gol de verdiblanco y puede no ser la mejor solución si el equipo quiere cargarse de confianza.