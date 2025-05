Breslavia, capital del beticismo: así son las combinaciones de los aficionados del Betis para ir a la final

SEVILLA/La afición del Real Betis Balompié no falla nunca. Ni cuando el equipo verdiblanco deambulaba por la segunda división, ni en los desplazamientos a los lugares más alejados de sus casas cuando se ha viajado por Europa. Estaba claro que no lo iban a hacer de cara al partido más importante de la historia. La gran final de Wroclaw recibirá este miércoles (como lo lleva haciendo desde el lunes y hoy martes proseguirá) a miles y miles de béticos que han buscado cientos de formas diferentes de viajar para no abandonar a 'su Betis'.

Salidas en avión desde Málaga, Sevilla, Madrid, Los Ángeles, Mallorca o Barcelona son algunos de los puntos que se han difundido a través de redes sociales desde los que los aficionados están comenzando su viaje. Destaca la ciudad estadounidense. Y es que hay decenas de aficionados instaurados en Norteamérica por cuestiones laborales o familiares que se han propuesto viajar para acompañar a los suyos en Breslavia. Estas ciudades han sido desde donde han salido, pero luego hay que tener en cuenta las decenas de diferentes ciudades en las que harán escalas de horas y horas para que los precios de los vuelos no se disparasen. Varsovia, Katowice, Liverpool, Praga, Berlín, Venecia, Roma, Milán, Crackovia, Múnich, Bruselas... Estas son algunas de las ciudades en las que harán paradas los béticos (algunos, con doble e incluso triple escala).

Uno de los viajes más destacados es el de un usuario de la red social X, Antonio del Hoyo, que estará en seis ciudades diferentes. Saldrá en coche desde Sevilla este martes hasta Málaga. Ahí tomará un avión hasta Bérgamo, de ahí otro a Katowice y alquilarán un coche para llegar a Wroclaw. La vuelta será desde Katowice (donde tendrá que volver en coche) hasta Roma, de ahí a Málaga y la vuelta en coche a Sevilla.

Dani Morante, un aficionado del Betis, en su caravana para ir a Breslavia / @danimoranterbb

Las locuras de los béticos en carretera

En redes sociales ha llamado mucho la atención la historia de Dani Morante y sus tres compañeros de viaje. En la mañana del domingo 25, algunos días antes del partido, tomaron la caravana (adornada del Betis hasta el más mínimo detalle) y emprendieron su viaje. Horas y horas de carretera que están amenizando con cánticos, música e historias en común. ¿Cuántas veces habrán visualizado a su equipo consiguiendo la victoria en el partido? ¿Cuántas veces se habrán visto celebrando en Polonia y haciendo el mismo camino de regreso con la felicidad de haberse llevado el trofeo?

Otra de las locuras que se producirán en carretera es la historia que ya contamos en Diario de Sevilla hace unos días que implica a Manuel y su pareja. Ambos organizaron un viaje en el que pusieron a disposición de los béticos para que pudiesen contratarlo un viaje con el siguiente planning:

LUNES 26/05 - Salida desde Sevilla (16:00 horas) hasta Lyon (08:00 horas, aproximadamente).

MARTES 27/05 - Llegada a Lyon (08:00 horas, aproximadamente) con descanso en hotel. Salida desde Lyon (18:00 horas) hasta Breslavia (09:00 horas, aproximadamente).

MIÉRCOLES 28/05 - Llegada a Breslavia (09:00 horas, aproximadamente) con estancia en hotel. Traslado al estadio de fútbol.

JUEVES 29/05 - Salida desde Breslavia (07:00 h) hasta Lyon (21:00 horas, aproximadamente) con estancia en hotel.

VIERNES 30/05 - Salida desde Lyon (6:00 h) hasta Sevilla (20:00 h aproximadamente).

En total, más de 60 horas de coche para ver al Betis ante el Chelsea. En total había plazas para 16 personas entre los dos vehículos y un precio que ronda la media de muchos de los vuelos mencionados anteriormente, 450 euros.

Béticos en Burdeos, Francia, haciendo una de las paradas de descanso antes de llegar al destino / @danimoranterbb en X

El presidente del Betis, consciente de lo especial que es la afición del Betis

En el momento en el que la expedición del conjunto verdiblanco llegaba al Aeropuerto de San Pablo en Sevilla para emprender su viaje particular, el presidente de la entidad heliopolitana, Ángel Haro, atendía a los medios de comunicación allí presentes para valorar lo que se esperaba en los próximos días en Wroclaw con el desplazamiento de los béticos y también valoró lo especial que es la afición verdiblanca.

“Sí, bueno, hay un desplazamiento de en torno a 15.000 personas, lo que tenemos cifrado que 12.000 con entrada y 3.000 que van ahí también a vivir la experiencia. Y seguro que tendremos una ciudad, pues totalmente verde y blanca”, comentaba el máximo accionista bético, que quiso mandar un mensaje directo a los desplazados: “Bueno, que disfruten, que realmente lo que tienen que hacer es disfrutar, que nadie les diga lo que tienen que hacer porque muchas veces intentamos contaminarnos de cómo se tiene que comportar. Que disfruten claramente, los que estamos aquí tenemos otras responsabilidades y tenemos que disfrutar de una manera más contenida, pero a ellos que disfruten, que se lo pasen bien, que vivan esta experiencia con las familias y agradecerles siempre el apoyo que tenemos de ellos”.

Bartra firmando camisetas en el aeropuerto / Juan Carlos Muñoz

Algunos aprovecharán para hacer vida en Polonia

La variedad en los viajes es extraordinaria. Los hay de todo tipo. Con escalas cortas, largas, directos... Lo normal es que estos se hayan producido en su amplia mayoría entre el lunes y la mañana del miércoles, pero hay algunos que aprovecharon ya desde el pasado fin de semana para viajar y hacer varios días de turismo en una ciudad bonita como Breslavia, pero también en los alrededores.

Y es que localidades como Praga o Varsovia están a pocas horas de autobús y son destinos turísticos bastante interesantes que muchos béticos están aprovechando antes de que los nervios terminen por acapararlo todo.