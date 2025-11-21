Buenas noticias en el Betis con Abde; entrena este viernes

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este viernes su penúltima sesión de entrenamiento antes de afrontar el choque ante el Girona el próximo domingo en el Estadio de La Cartuja. En este entrenamiento, todas las miradas estaban puestas en dos futbolistas: Isco Alarcón y Ez Abde. En cuanto al primero, simplemente por corroborar que seguía trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros y está apto para la convocatoria, aunque el Betis ya ha confirmado su vuelta. Por otro lado, en el caso del marroquí, la gran duda era si entrenaría o no debido a los problemas de tobillo que arrastra desde el pasado fin de semana tras un golpe en un partido contra Mozambique.

Las buenas noticias llegaron a la ciudad deportiva del Betis. Abde trabajó desde el inicio de la sesión con total normalidad, incluso estuvo hablando y bromeando con Manuel Pellegrini. Lo normal es que vuelva a entrenar este sábado y entre en la convocatoria.

Abde entrena con el resto de sus compañeros / Manu Colchón

Pau López, fijo en la enfermería del Betis

De nuevo, el portero catalán ha sido baja en el entrenamiento del conjunto verdiblanco, y por tanto, lo será ante el Girona. No se espera que Pau López vuelva con el Betis antes del mes de diciembre. Son ya fijos en las sesiones Cucho Hernández, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Bakambu, Pablo García, Lo Celso y Amrabat, después de sus periplos internacionales y sus problemas físicos. Por tanto, Manuel Pellegrini tendrá que hacer dos descartes de cara al fin de semana. Lo normal es que uno de ellos sea; o Abde, porque siga tocado, o Ricardo Rodríguez, por la cantidad de minutos que viene teniendo con su país. Aunque no hay que descartar que directamente se dirija a los dos canteranos (Ángel y Pablo García) o directamente descarte a cualquier otro junto a uno de ellos dos.

La alineación probable del conjunto Heliopolitano ante el Girona es: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Amrabat, Marc Roca; Lo Celso; Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.