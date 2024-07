Chimy Ávila, posible solución para Pellegrini

SEVILLA/El mercado de fichajes va avanzando y quedan poco más de quince días para que el Real Betis Balompié de la temporada 2024/25 eche a rodar de forma oficial ante el Girona en el Benito Villamarín. En el mundo del fútbol no hay que elevar nada a definitivo, pero tal y como parece que está funcionando la ventana estival en clave verdiblanca (con más lentitud de la que debería), no se puede ser demasiado halagüeños con la situación de la plantilla para el gran inicio. Al menos, con la situación de la delantera. Bakambu, el único futbolista que Manuel Pellegrini ha usado con asiduidad que de momento tiene ficha del primer equipo, está lesionado y se le espera para finales de septiembre.

Se han producido las salidas de Borja Iglesias y Willian José, dos jugadores cuyos ciclos estaban más que terminados en Heliópolis pero que al fin y al cabo han otorgado más de 80 goles entre ambos durante su estancia en Sevilla. Y luego está el Chimy Ávila. El rosarino ha jugado pocos partidos con la camiseta de las trece barras por culpa de la lesión que le ha tenido apartado del césped el tramo final de liga, pero cuando lo hizo, su mejor rendimiento llegó por el perfil zurdo (véase el gran partido ante el Athletic).

Chimy Ávila se echa la mano a la cabeza mientras se dirige al vestuario tras ser expulsado. / Juan Carlos Vázquez

Una solución de urgencia para Pellegrini

En el partido amistoso que el Betis jugó en Pittsburgh el pasado sábado ante el Liverpool, el delantero titular fue Marcos Fernández, quien no parece que vaya a tener más oportunidades que las propias de los partidos amistosos de la pretemporada. Tiene muchísimas cualidades, pero debe seguir curtiéndose. En su lugar, entró en el partido Chimy Ávila para jugar como delantero. La realidad es que su perfil coincide perfectamente con lo que en algunas ocasiones se ha buscado y cuadra con el estilo que se busca. Un delantero móvil, potente al espacio, que tiene capacidad para desmarcarse bastante bien y con un disparo bastante certero.

No anotó gol, pero supuso la nueva de que el chileno lo tiene en cuenta para jugar en esa posición si para el inicio de LaLiga no hay refuerzos. No sería la primera vez que este deporte se presencia como se realiza un fichaje y a los dos días ya es titular en un partido clave, pero en el caso del Ingeniero esto no acostumbra a ser así. El tiempo apremia, y quien venga en sustitución de dos delanteros que han anotado muchísimos goles necesitará un respectivo proceso de adaptación, tanto a nivel físico como también a la táctica del equipo. Por ello, al menos para el inicio de la competición, Chimy Ávila puede ser la opción que elija Pellegrini.

Chimy Ávila celebra con Willian José su gol ante el Ahletic. / Julio Muñoz / Efe

Una posición que no es ajena

A pesar de que en el Benito Villamarín se haya visto al argentino en la zona izquierda del terreno de juego, la realidad es que la posición de 'nueve' no es algo extraño para el de Rosario. La posición en la que más ocasiones ha jugado durante su carrera es, precisamente, como hombre más adelantado. Buscando ser la referencia de los pases en profundidad, el creador de desmarques y quien esté más cerca del área rival. Tras esto, el extremo diestro y luego el zurdo, por ese orden, son las siguientes zonas del perfil ofensivo en las que más se ha desarrollado su fútbol.

De todos modos, no se puede hacer caso omiso a Ayoze Pérez. Tan cierto es que su mejor versión en el Betis ha llegado desde la banda, como que Pellegrini siempre lo ha usado arriba cuando las cosas no iban demasiado bien. Aún debe reincorporarse, hacer una breve pretemporada y coger ritmo, pero es la opción que gana enteros atendiendo a los gustos del entrenador si el fichaje no llega a tiempo y el Chimy no responde durante estas semanas.