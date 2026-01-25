La chirigota de Fede Quintero y el ‘Yuyu’ con el Betis como protagonista: “Si el Betis gana la Copa ese año se muere el Papa”

Cuando comienza el Carnaval de Cádiz la creatividad aparece a borbotones y siempre se debe estar pendiente de todas y cada una de las actuaciones ya que siempre suelen dejar pequeñas pinceladas relacionadas con la actualidad, con curiosidades o simplemente con detalles importantes que a muchos se les escapan pero que el lápiz curioso de los compositores siempre tiene presente. En este caso, en las preliminares del COAC 2026 del sábado 24 de enero apareció un cuplé relacionado con el Betis que levantó pasiones en el Gran Teatro Falla y aplausos al final del mismo. Y es que estaba relacionado con esa situación ilógica pero real en la que coinciden la muerte del Papa con la consecución de títulos de Copa del Rey del conjunto verdiblanco.

"Hay una leyenda negra en el mundo del deporte que a la lógica se escapa. Si el Betis gana la Copa como por arte de magia ese año se muere el Papa. El Betis ganó la Copa en el año 1977, la primera de su historia, el Papa era Pablo VI, que estaba divinamente... Y Dios lo tenga en su gloria. Hace tan sólo tres años ganó el Betis en penaltis en otra Copa del Rey donde le ganó al Valencia, y muere de un jamacuco Benedicto XVI. La vida del Santo Padre depende de que el Real Betis no la mande al travesaño. Si dependiera del Cádiz duraba el Papa 300 años", decía la letra.

Una chirigota con el toque de realidad Betis

La chirigota se llama "Los que van a coger papas" y en el vídeo que se inserta arriba aparece en el minuto 17:38 para ser exactos. Liderada por el 'Yuyu', hace referencia a esta casuística compartida numerosas veces en redes sociales por el matemático Fran Martínez, de la página de estadísticas @LaLigaEnDirecto en la red social X. De hecho, la chirigota, como se puede observar también en la actuación, cayó de pie en el público llevándose en cada parte un gran aplauso.

Junto al 'Yuyu', cadista confeso y que introducía esa referencia final al conjunto del Nuevo Mirandilla, aparecía también Fede Quintero, sevillista confeso y uno de los integrantes de la famosa 'Tercera Vía' que quiere intentar comprar el Sevilla FC.

Una coincidencia que no sólo radíca en los títulos

No sólo se relaciona el Papa con el Betis en este caso. Al margen de los dos títulos conseguidos por los verdiblancos en los que falleció el Santo Padre, también se debe destacar otra relación entre ambos estamentos. Y es que en el año 2005, el Papa fue elegido un 19 de abril y en esa misma semana el conjunto verdiblanco jugó las semifinales de la Copa del Rey y terminó clasificándose para la final.

En 2025, el Papa fue elegido el 8 de mayo y en esa misma semana el conjunto verdiblanco se jugaba el pase a la final de la UEFA Conference League. ¿Qué ocurrió? Efectivamente. El combinado bético se clasificó al partido decisivo en Breslavia en la disputa por el título.