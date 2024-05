La conversación del VAR en el penalti no señalado por mano a favor del Betis: "Para mí es un roce"

La polémica estuvo presente en el empate del pasado jueves entre UD Las Palmas y Real Betis Balompié en Gran Canaria. Con empate a dos en el luminoso, el conjunto verdiblanco protestó un posible penalti por mano de Álex Suárez. El lateral del equipo canario desvió el balón con su mano tras un lanzamiento de falta de Nabil Fekir, aunque el colegiado, revisión del VAR mediante, optó por no indicar la pena máxima finalmente.

La RFEF ha publicado la conversación entre Iglesias Villanueva y De Burgos Bengoetxea, presente en la sala VOR, durante la acción. "Te recomiendo un on filed review por una posible mano en el lanzamiento de la falta", indicaba el colegiado vasco desde el VAR, aclarando que era necesaria una revisión de la jugada por parte del árbitro principal.

Un contacto insuficiente para Iglesias Villanueva

Una vez situado delante de la pantalla del VAR para observar las imágenes, Javier Iglesias Villanueva determinó que la jugada no era merecedora de penalti. "Para mí, la mano está abajo y la está retirando hacia atrás. Es un roce. Me quedo con no penalti", sentenciaba el colegiado gallego después de ver detenidamente la acción.

Como se puede apreciar en el vídeo, el contacto de Álex Suárez con el balón no se trata de "un roce", como explica Iglesias Villanueva, pues cambia por completo la trayectoria del esférico hasta el punto de complicar considerablemente la intervención del guardameta Álvaro Valles. Finalmente, la jugada no tuvo penalización y el choque concluyó con el mismo resultado.