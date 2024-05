El enfado de Marc Bartra por el penalti no pitado contra Las Palmas: "¡Es clarísimo! No entiendo nada"

El Betis no fue capaz de ganar a la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria en la antepenúltima jornada liguera. El conjunto verdiblanco, sometido a un espectacular partido de ida y vuelta, se puso en dos ocasiones por delante, pero pese a ello no consiguió obtener un triunfo que hubiera sido vital en la lucha por las posiciones europeas.

Con 2-2 en el marcador, allá por el 73', una falta de Saúl Coco sobre Ayoze Pérez ofrecía al Betis una buena oportunidad para anotar su tercer gol. Sin embargo, el lanzamiento de Nabil Fekir se estrelló en la mano de Álex Suárez, que además tenía una cartulina amarilla. La trayectoria del esférico rumbo a portería varió considerablemente y De Burgos Bengoetxea, desde la sala VOR, decidió llamar a Iglesias Villanueva para revisar la acción. No obstante, el colegiado del encuentro, tras observar las imágenes, decidió no indicar la pena máxima en un momento crucial del partido.

¡No hay penalti a favor del @RealBetis! 👀El colegiado revisó en el VAR una posible pena máxima por mano del defensor de Las Palmas#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MyBpuF0y6b — DAZN España (@DAZN_ES) May 16, 2024

"Mano clarísima dentro del área"

Una vez finalizado el encuentro, el central bético Marc Bartra mostró públicamente una gran indignación por el penalti no señalado a favor de su equipo. Así lo reflejó en su cuenta de Twitter, donde publicó un mensaje repleto de malestar. "Mano clarísima dentro del área y que además desvía trayectoria del balón que iba dirección a portería. ¡Las imágenes son clarísimas y aún más a cámara lenta cuando el VAR avisa de posible penalti!", comentó el zaguero catalán, enfadado por lo ocurrido en Las Palmas.

"¿Alguien me puede explicar por qué no se ha pitado penalti? No entiendo nada", concluyó Bartra, que encadena siete meses sin poder jugar con normalidad fruto de una grave lesión en el tendón de aquiles producida por un síndrome Haglund.

Más conservadores fueron en sus declaraciones Manuel Pellegrini y Ayoze Pérez. El Ingeniero declaró que "Hay un árbitro que lo tiene que ver y un VAR que lo revisa para ayudarlo; el colegiado lo fue a ver porque al VAR le pareció penalti y consideró que no lo era", mientras el canario admitió que "los compañeros dicen que es una acción clara de mano".