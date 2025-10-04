La convocatoria del Betis para visitar al Espanyol

Amrabat sonríe durante un entrenamiento con el conjunto verdiblanco en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 20 futbolistas en la que la principal novedad en la ausencia de Sofyan Amrabat, lesionado en Bulgaria.

La ausencia de Amrabat se una a las de Bartra, Deossa, Llorente e Isco, aunque a los cuatro primeros espera El Ingeniero recuperarlos tras el parón. "Espero que algunos jugadores estén después del parón. En principio, Sofyan debiera estar a la vuelta de estos quince días. Nelson tiene dolor tobillo, pero estos últimos días ha mejorado, espero que en estos 15 días estén de vuelta", ha indicado Pellegrini en rueda de prensa este sábado.

Con Pablo García también ausente, el técnico del conjunto Heliopolitano ha tenido que conformar una lista de convocados que es la siguiente: Álvaro Valles, Bellerín, Natan, Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Abde, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior, Ruibal, Pau López y Ángel Ortiz.

La plantilla verdiblanca se ha entrenado este sábado en una sesión matinal en la ciudad deportiva y será esta tarde (18:45) cuando viaje a Barcelona en vuelo chárter para disputar este domingo el compromiso ante el Espanyol.