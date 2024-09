El CTA contesta a las acusaciones del Getafe al árbitro tras el partido ante el Betis

SEVILLA/La tarde de Pulido Santana en el Estadio Benito Villamarín el pasado miércoles enfadó tanto a los aficionados y cuerpo técnico del Real Betis Balompié como a muchos de los miembros del staff y de la plantilla del Getafe, y posteriormente a los propios aficionados de la capital, quienes se quejaron de alguna mala praxis cometida por el colegiado. En el caso de los verdiblancos las quejas iban dirigidas hacia varias acciones polémicas del partido, relacionadas tanto con la agresividad de los futbolistas del combinado azulón en constantes acciones del choque, como también a situaciones del partido que se podrían haber penalizado en favor de los béticos y que podría haber desembocado en un resultadao más abultado o, al menos, en unos goles a favor un poco más prematuros.

Pero en el caso de los de Bordalás, las declaraciones y las quejas están orientadas hacia la actitud del propio árbitro y sobre todo, algunas declaraciones realizadas que han provocado la reacción del organismo arbitral español. “Ha habido comentarios del árbitro... en los primeros lances del partido diciendo a los jugadores “sé a lo que venís”, “sé a lo que jugáis”. Eso no me parece que sea respetar a un club como el Getafe. Demando más respeto por todos hacia el club”, explicó el segundo entrenador del Getafe en los micrófonos de DAZN tras el partido.

Los futbolistas le secundan

El ayudante de Bordalás seguía con su queja: “Con el Getafe, más de lo mismo. Llevamos años escuchando que si ‘este equipo juega a otra cosa’ y, en ocasiones, como puede ser, los árbitros pueden pitarnos condicionados, coaccionados o predispuestos a que ocurra algo que llevan escuchando toda la semana”. Pero además, la rajada de Juan Iglesias no se quedó corta. Esto añadió el jugador del conjunto madrileño: "Creo que es el pan de cada día nuestro. Con nosotros no se usa la misma vara de medir que con otros equipos. Hoy se ha visto", declaró Iglesias: "La primera parte ellos protestando, su banquillo, sus jugadores… 0 tarjetas, nosotros a la mínima tarjeta. Expulsan al míster por una falta a favor que el cuarto árbitro me dice que es falta y el árbitro no la pita. Es lo de siempre. Desde el primer minuto, el árbitro se ha dirigido a un compañero nuestro y ha dicho: sé a lo que venís vosotros… entonces son cosas que tenemos que saber llevarlas porque creo que va a ser así", concluyó.

El CTA responde con un comunicado

Esto ha tenido consecuencias, ya que han sido unas declaraciones que han dolido mucho en el Comité Técnico de Árbitros, que ha sacado un comunicado desmintiendo las palabras de estos dos protagonistas: "Tras revisar los audios completos del partido Real Betis Balompié - Getafe C.F. de la jornada 3 celebrado ayer, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol no ha encontrado ninguna frase o comentario inapropiado del Sr. Pulido Santana o de cualquiera de los integrantes del equipo arbitral. Todos ellos siguieron las instrucciones de máximo respeto por los equipos, sus jugadores y los técnicos que el CTA exige a todos sus miembros tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por este motivo, este CTA se ve legitimado para solicitar el mismo trato de todos los integrantes del fútbol hacia el estamento arbitral".