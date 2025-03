Cucho Hernández sobre el derbi: "Tenemos muchas ganas de jugarlo"

SEVILLA/Sin duda, uno de los futbolistas en los que más esperanzas tienen depositadas los béticos de cara a este final de temporada es el Cucho Hernández. El nuevo delantero del Betis había comenzado su periplo como verdiblanco con unas sensaciones muy buenas en el juego, aportando mucho en los partidos de LaLiga (ya que no puede jugar en Europa al no estar inscrito) pero que poco a poco iba recibiendo muchas críticas en redes sociales por la tardanza de su estreno goleador. La realidad es que las estadísticas eran buenas y las sensaciones también, pero la impaciencia a veces puede jugar una mala pasada. Posiblemente en el partido en el que estuvo más desaparecido, anotó su primer gol regalando una celebración de locura y un mensaje directo.

En una larga previa de derbi, el cafetero ha hablado en la televisión oficial del conjunto de Heliópolis en una entrevista en la que ha repasado muchos temas de interés, actualidad, sobre su estado actual y sobre todo, sobre los importantes retos que vienen en el futuro. No pudo evitar reconocer que ''vio el gol repetido infinidad de veces'', pero lo más importante para él fue "La fuerza y la velocidad con la que salió el equipo al contragolpe".

Antony y el Cucho Hernández se abrazan en el gol del colombiano. / Rafael Beltrán

Sobre el derbi ante el Sevilla FC

"Yo creo que no lo he jugado aún y creo que, pues como el de aquí no hay, sí me han dicho muchas cosas, obviamente la gente, hace semanas desde que llegué, el derbi, el derbi, faltaban cinco partidos para el derbi, ya me estaban nombrando el derbi, yo desde ese momento me di cuenta que es muy importante aquí para los béticos este partido, lo sabemos todos, estamos en casa, estamos muy, muy a la expectativa del ambiente, de lo que vamos a vivir ese día y obviamente muchas ganas de jugarlo".

¿Cómo viene el parón para este tipo de partidos? La pregunta del millón. El Cucho tiene una doble visión: "Puedes verlo de la manera en que veníamos con ese ritmo y que si jugábamos partidos ahora seguíamos así o puedes verlo que es un descanso también porque ha habido compañeros que han jugado muchísimos partidos, tienen muchos minutos encima y al final esto lo que al final te genera son molestias, son lesiones y queremos tener a todos sanos. Así que creo que nos viene bien para descansar. Yo estoy bien, hablo por los compañeros que llevan una temporada larga y nada, al final ya queda nada para volver a empezar y aprovechar esta semana, trabajar fuerte y llegar lo más preparados posible".

Cucho Hernández en el choque del Betis ante el Madrid / Europa Press

Un plan claro desde el vestuario para la remontada

"Claro, eso lo hablábamos en el entretiempo. Fueron dos jugadas muy concretas en las cuales nos desconcentramos y nos marcan, pero sabemos la calidad, en el ritmo que venimos, en el momento que estamos, que si nos poníamos serios y estábamos más concentrados podíamos lograr la remontada y se pudo hacer", comentaba el colombiano sobre lo que se dijo al descanso con 0-2 y también habló sobre su grito de guerra en la celebración: "Sí, sí. Fue más un ya estoy aquí, ¿no? Es verdad que había venido estos partidos jugando bien, el equipo estaba ganando, pero el delantero necesita el gol y la gente obviamente espera eso de mí. Yo espero marcar muchos goles y estaba muy ansioso de poder marcar el primero y qué mejor manera que hacerlo de esta forma".

Sobre la opción de la quinta plaza

"Claro, lo tenemos muy claro, nosotros sabemos que es el momento ahora y tenemos encuentro directo con el equipo que estamos compartiendo la quinta plaza, con Villarreal, así que lo sabemos, pero yo creo que no tenemos que pensar más allá, creo que lo que nos ha hecho estos partidos tener ese éxito es que solo hemos pensado en ese partido y ahora solo tenemos un partido en mente que sabemos todos cuál es y que sabemos que ganando el derbi, más que una felicidad para todos, es esos otros tres puntos para acercarnos a donde queremos, así que va a ser muy importante".