Los datos que aumentan la confianza en el Betis ante Osasuna

El partido de este domingo es de una trascendencia notoria para el Real Betis Balompié. La jornada siete de LaLiga EA Sports se presenta con algunos enfrentamientos directos de equipos que copan en estos momentos zona europea o que a largo plazo son aspirantes claros a estar ahí, y conseguir los tres puntos ante los de Alessio Lisci sería de vital importancia para un conjunto bético que quiere regalarle a su afición un nuevo triunfo en La Cartuja. Además, quiere hacerlo dando continuidad a los buenos minutos que se vieron en el césped del nuevo coliseo bético ante la Real Sociedad y en la segunda parte del duelo ante el Nottingham Forest.

De cara a conseguir el triunfo está el aspecto futbolístico, y también el apartado de las estadísticas, que añade un punto de confianza extra a un Betis al que se le da muy bien enfrentarse al conjunto navarro. Eso sí, los rojillos vienen haciendo un fútbol interesante, siempre competitivo ante cualquier rival e independientemente de las estadísticas del pasado, ofrecerán una gran resistencia a los de Pellegrini.

Las fotos del Betis - Osasuna / EP

Los números del Betis ante Osasuna

Ambas entidades se han enfrentado en todas las competiciones un total de 43 veces, en las que los resultados son claramente favorables al combinado verdiblanco. En 22 ocasiones sumaron una victoria los béticos, en siete ocasiones el partido terminó en empate y han sido 14 las veces en las que Osasuna ha conseguido derrotarles. Además, el balance goleador sí que está algo más parejo, aunque la balanza sigue inclinándose hacia Sevilla. A lo largo de la historia han sido 60 goles para los verdiblancos y 52 para los rojillos.

Otro detalle importante es el aspecto del Betis como equipo local. Al margen de la eliminatoria de Copa del Rey que se llevaron los navarros en la tanda de penaltis en el Benito Villamarín, Osasuna no consigue la victoria en casa del combinado de La Palmera desde el año 2014 (1-2 con goles de Rubén Torres y Figueras en propia meta, con un penalti fallado por Rubén Castro y un tanto al final del choque de Jorge Molina). Han sito desde entonces un total de siete victorias béticas y un único empate (sin contar el de la competición del K.O.), unas estadísticas que dejan en muy buen lugar a los andaluces cuando reciben la visita del Osasuna.

Las fotos del Betis - Osasuna / Antonio Pizarro

Será un partido complicado

Independientemente de las estadísticas, el choque será realmente difícil para los de Manuel Pellegrini, que han tenido tres sesiones de entrenamiento para prepararlo tras la intervención intersemanal en UEFA Europa League.

"Un rival muy duro. Es un equipo que viene con técnico nuevo, viene ganado perdiendo un poco irregular. Es un rival de mucho cuidado, de buenos jugadores y que realizan un fútbol muy directo", comentaba el Ingeniero en rueda de prensa previa al duelo en referencia a su rival, que a día de hoy suma siete puntos en la tabla, dos menos que los verdiblancos, y quieren comenzar a sumar de tres en tres con más regularidad y hacerse fuertes fuera de El Sadar.