El entrenamiento a puerta abierta del Betis para el derbi: petición popular y resultados agridulces

SEVILLA/Se va terminando la primera de las dos semanas que había que esperar en la ciudad de Sevilla tras la última jornada liguera para que se produzca el partido más grande del año para los habitantes de nuestra ciudad. El Gran Derbi entre Sevilla FC y Real Betis ya ha comenzado hace varios días y sobre todo en la acera verdiblanca ya se están haciendo muchas cosas para intentar entrar de la mejor forma posible al choque. Muchas referencias en redes sociales al partido y a la motivación necesaria para ello, el brutal recibimiento de los aficionados al autobús del equipo a la llegada de su viaje a Leganés... Y lo que puede estar por venir.

La misma grada de animación del conjunto bético ha promovido en las redes sociales un movimiento para pedir que Manuel Pellegrini abra la puerta de alguno de los entrenamientos previos al gran partido del próximo fin de semana. Todo, bajo el siguiente lema: #AbreLaPuertaBetis. De hecho, el propio vicepresidente de la entidad, José Miguel López Catalán, comentó lo siguiente en Radio MARCA Sevilla el pasado miércoles: "Los importantes son los jugadores, entrenadores, afición… Vamos a hacer cosas especiales para que sea una fiesta". Y es que la información que maneja de momento este diario es que dentro del club de Heliópolis saben que es una buena oportunidad de seguir alargando la buena dinámica y se está moviendo en las entrañas de la ciudad deportiva Luis del Sol el poder dar acceso al público a una sesión, aunque la última palabra la tendrá Pellegrini.

Resultados al abrir los entrenamientos para un derbi

La realidad es que en los últimos años no le ha ido demasiado bien al conjunto de La Palmera cuando ha abierto los entrenamientos para que sus aficionados den ese último aliento tan importante a su afición. Desde luego el balance es algo agridulce: allá por abril del año 2016, se tomó la iniciativa de abrir las puertas y el resultado en Nervión fue bastante negativo en clave Betis (2-0 para los locales). También se abrió en noviembre del año 2019 y el equipo verdiblanco volvió a ser derrotado, en este caso, por 1-2. La fecha positiva llega en el año 2018 cuando el día 5 de enero se realizó un entrenamiento a puertas abiertas bajo la lluvia y el resultado al día siguiente fue la histórica goleada en el Sánchez-Pizjuán del día de Reyes Magos (3-5). Dos días después, de hecho, se volvió a abrir otro entrenamiento.

Esas han sido las fechas más recientes, pero a los aficionados heliopolitanos no les hace falta que le abran un entrenamiento para poder alentar a los suyos. Ya el pasado mes de abril se vio una imagen bastante llamativa de decenas de aficionados recibiendo a los suyos en la cochera del Benito Villamarín y posteriormente haciéndoles salir a la puerta de cristales para darles apoyo. En aquella ocasión, todo acabó 1-1 en el Villamarín.

La plantilla del Betis sale a saludar a sus aficionados tras el entrenamiento antes de El Gran Derbi / Pedro J. González

Hubo más entrenamientos a puertas abiertas

Que el conjunto bético no acostumbre sobre todo desde la llegada de Pellegrini a hacer este tipo de aperturas no significa que el Betis no abra sus entrenamientos, al menos, una vez al año. Tres sesiones en el 2012, dos en el 2014, una en 2015, 2016, 2017, tres en el año 2018, dos en 2019, una en 2022, 2023 y la última, por año nuevo, en 2025. Estas iniciativas han aparecido normalmente bajo diferentes rótulos y motivaciones, desde fechas navideñas hasta los veranos en las pretemporadas incluyendo los derbis.

Independientemente de los resultados que lleguen a posteriori, siempre puede ser un elemento determinante para terminar de transmitir diferentes sensaciones antes de partidos importantes como el del próximo domingo 30 de marzo.