Dos novedades importantes en la primera sesión de la semana en el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha vuelto a los entrenamientos tras dos días de descanso correspondientes al fin de semana en el que no ha habido fútbol en LaLiga debido al parón de selecciones de este mes de septiembre. Una pausa competitiva en la que algunos de los jugadores del conjunto verdiblanco han tenido un rendimiento bastante bueno y en otros casos, todavía restan por disputar algunos duelos. Es la primera sesión de la semana en la que se ha comenzado a preparar tanto el partido del viernes ante el CD Leganés en el Benito Villamarín como el resto de encuentros que le vienen encima a los de Manuel Pellegrini en este mes entre todas las competiciones.

La principal y única mala noticia de la sesión ha sido la ausencia de Isco Alarcón que se sitúa como la única baja en clave verdiblanca. En los últimos días se ha conocido su paso por quirófano para reestructurar la zona afectada en el tobillo del malagueño y ya ha comenzado esa cuenta atrás para la vuelta de un jugador capital en el esquema, emplazada para 2025.

Bartra durante el partido ante el Alavés / Europa Press

Bartra, la noticia positiva

A pesar del duro golpe con el de Arroyo de la Miel, ha habido noticias muy positivas en la sesión de este lunes. Una de ellas ha sido la vuelta de Marc Bartra a los enfrentamientos con el grupo. Ya la pasada semana lo advirtió el catalán tras tener que pausar su vuelta por una sobrecarga: "La verdad que estoy bastante bien. No pude estar, pero no fue nada importante, sino que fue más por prevención de parar un partido. No hubo lesión ni nada grave, pero viniendo de lo que venía y habiendo tenido molestias, preferimos prevenir en una decisión consensuada por todos. Ahora ya me estoy entrenando, en el campo yla semana que viene estaré de nuevo con el equipo".

También ha destacado la continuidad de Cédric Bakambu y Nobel Mendy. Ambos volvieron con el grupo la pasada semana tras recuperarse de sus respectivas lesiones y se abre la posibilidad de estar presentes en la convocatoria del fin de semana para la jornada cinco (el cuarto partido de los béticos ya que el del Getafe quedó pospuesto). Juanmi y Marc Roca, que también se habían ausentado en las últimas sesiones (el de Coín por una pequeña torcedura de tobillo), han trabajado en el inicio con total normalidad y también apuntan a servir al Ingeniero sin nongún tipo de problema.

Bakambu en un partido de la temporada pasada ante el Alavés / Europa Press

El gran peso de la cantera

Con la marcha de Rodri, la realidad es que la mediapunta del equipo queda huérfana. Lo Celso y su vuelta puede que tenga que esperar (debido a su vuelta tardía en el viaje con Argentina), Isco en el dique seco y Fekir en Emiratos... Se nececitan refuerzos desde el filial ya que no se va a acudir al mercado. Por ello, dos jugadores con mucho peso en el Betis Deportivo han trabajado hoy en la sesión y vienen haciéndolo con Pellegrini en los últimos tiempos; Pablo García y Dani Pérez. Uno de ellos destaca caído a banda y el otro en una zona más centrada de la línea de tres por detrás del punta. El guardameta Guilherme, también ha estado presente con el grupo en la ciudad deportiva Luis del Sol.