La fórmula de Álvaro Valles en el Betis para el derbi: dosis de madurez y ambición

El vestuario del Betis ya respira derbi otra vez. Aquel primer capítulo, disputado el pasado 30 de noviembre en Nervión, da paso al de este próximo 1 de marzo en La Cartuja, donde los verdiblancos buscarán darle una nueva alegría a su afición. Una cita que en Heliópolis se prepara con mucho trabajo y pasión, como se desprende de las palabras del portero Álvaro Valles a Diario de Sevilla en estos días previos al encuentro.

El Betis ha ganado los dos últimos derbis, en los que ha dado la sensación de haber entendido cómo tiene que encarar y afrontar este tipo de partidos. Para ello, Valles pone en valor el hecho de contar en el vestuario con jugadores con mucha experiencia ya en este tipo de partidos, lo cual dota de madurez al equipo: "Tenemos bastantes futbolistas que han disputado ya muchos derbis y que llevan bastantes años en el club. Al final, ese sentimiento y ese saber estar en estos partidos se contagia. Es importante tener a ese tipo de jugadores en la plantilla".

"En estos partidos nunca hay favorito, da igual en la posición o la dinámica en la que se llegue" — Álvaro Valles - Futbolista del Betis

Cuestionado por cuál de los dos equipos llega con más presión al derbi, el meta de La Rinconada deja claro que "cada uno, a día de hoy, tiene su objetivo. No sé si ellos llegarán con más presión o menos, pero nosotros queremos ganar el mayor número de partidos, sea contra ellos, sea contra quien sea. Nuestro objetivo es conseguir cada fin de semana esos tres puntos para estar lo más alto en la tabla".

Álvaro Valles posa en con la grada principal de fondo de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Juan Diego Picón

Además, Valles avisa de la importancia de que el Betis esté concentrado ante un Sevilla que "al final, tiene sus armas. Tiene jugadores de una gran calidad. Se ha visto en muchos partidos, al margen de que le están saliendo mejor o peor los resultados. Tenemos que tener cuidado porque sabemos que en cualquier momento te pueden hacer bastante daño". Por ello, entiende que en un derbi no hay favorito: "Para mí, un derbi es un partido muy especial. Se juega todo, se disputa todo en ese choque y creo que nunca hay un favorito. Da igual en la posición en la que se llegue, da igual que llegue uno en una mejor o peor dinámica, pues es un partido totalmente distinto al resto y son 90 minutos que da igual todo tipo de resultados anteriores".

"El triunfo en Nervión fue algo especial, mi primer derbi en el fútbol profesional con el Betis y fuera de casa" — Álvaro Valles - Futbolista del Betis

A nivel personal, Valles vivirá su segundo derbi del curso como verdiblanco, después de jugar y ganar el primero, algo que tiene fresco en la retina: "Fue algo muy especial. Al final, mi primer derbi en el fútbol profesional con el Betis. Fuera de casa, con una tensión bonita y con una ilusión enorme. Salió bien y creo que fue un día inolvidable". Y ahora, confía en volver a obtener un resultado positivo delante de la afición verdiblanca: "Creo que es algo distinto. Porque al final juegas en casa con tu gente. Igualmente, va a ser un día muy especial. Ganar un derbi siempre significa algo muy grande y muy ilusionante para un bético".