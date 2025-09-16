Hito importante en el Betis: se retira la cubierta del Benito Villamarín

Desde hace varios días se está avanzando en la demolición de todas las zonas de la grada de Preferencia del Benito Villamarín, la casa del Betis. Tras la demolición de la zona baja de la misma hace varios días junto a la de la escalera que daba acceso a las últimas filas, poco a poco se ha ido trabajando en diferentes aspectos avanzando con paso firme hacia la parte final de la obra del estadio. Este martes, se ha procedido a la retirada de la mítica cubierta de la grada principal del estadio. Ha sido un momento también importante en la historia del conjunto verdiblanco y esa fase de remodelación de su campo. Un paso más en el avance de las obras que se esperan a partir de 2026. Tal y como han informado fuentes del conjunto verdiblanco, se espera que los trabajos de retirada duren aproximadamente una semana.

Cuestionado Ángel Haro en la presentación de Sofyan Amrabat como nuevo jugador del conjunto veridblanco por las obras del Benito Villamarín, Haro no ocultó la posibilidad de estar en la Cartuja agunos meses más de los dos años previstos: "Mañana derriban la cubierta de chapa de Preferencia. La demilición llevará hasta mediados de noviembre y ya llevamos algún mes de retraso. Dos años es un objetivo ambicioso, pero hasta cerrar con la constructora no sabremos si tendremos que estar algún mes más en la Cartuja", indicó.

Un discurso secundado por el director general

De hecho, el pasado 9 de septiembre cuando se comenzó con ese derribo de preferencia, el director general del conjunto verdiblanco, Federico Martínez Feria, valoró los retrasos y el estado real de la obra y cuando se esperaba que comanzase. "La fase de demolición nos va a llevar hasta finales de octubre, quizás hasta mitad de noviembre. Se está ejecutando, como habéis podido apreciar aquí, de la manera que tenga el menor impacto sobre el entorno, como bien sabéis, estamos en un entorno urbano donde la afectación de la demolición era importante y uno de los criterios de selección para la contrata ha sido el procedimiento de demolición que, como bien veis, se está haciendo desde dentro, se está haciendo también por niveles, con lo cual, digamos, vamos a tener la menor, he repetido otra vez, afectación, el menor impacto posible en el entorno urbano. La idea que tenemos actualmente es que se va a hacer toda la selección de material aquí en la misma parcela, lo que será la parte de reciclado, y de aquí saldrá el material ya totalmente clasificado y empaquetado", establecía.