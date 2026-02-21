Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Rayo Vallecano

Ante el Rayo Vallecano no fue el Betis vertical y plenamente intenso de las últimas semanas, incluso en aquel aciego 0-5 de Copa en el que pecó de ser demasiado impetuoso. ¿El calor? ¿La inminencia del derbi y el temor a perdérselo? Lo cierto es que la segunda parte fue más de los madrileños que de los anfitriones justo hasta esa falta de Valentín Gómez en la que entró el VAR, que sirvió de acicate para ese arreón final de los heliopolitanos. Ahí se asoció Antony con Ángel Ortiz, que mejoró a un renqueante Aitor Ruibal.

Álvaro Valles Se tuvo que emplear muy poco. Nada que hacer en el remate cercano de Isi para el empate.

Aitor Ruibal Ha perdido parte de su chispa en las últimas semanas y se reflejó en el número de subidas. Isi se le coló en el 1-1. Luego, los problemas físicos lo fueron sacando.

Diego Llorente Ya ha salido de su periodo de recuperación y está en su nivel de central experto, rudo cuando hace falta y de buen pie.

Natan Poco exigido. El Rayo no tenía referencias arriba y De Frutos fue una sombra.

Ricardo Rodríguez En su línea de taparse mucho con su experiencia.

Fidalgo Primera parte de mucha continuidad, apareciendo por muchas zonas con constantes apoyos. Luego perdió gas.

Marc Roca El Betis volvió a abrir demasiado sus líneas con el tiempo y lo acusó en la segunda parte.

Antony Maravilloso su fondo físico, aparte de su consabida calidad, para aguantar una carrera tras otea y seguir con la mente fresca para dar pases con veneno. Una pena ese gol que se le fue ante Batalla.

Fornals Esta vez no fue esa pieza diferencial que le saca punta a cada jugada.

Abde Sus piernas son un diabólico molinillo, pero entró como un toro ante Ratiu, que lo regateó antes de asistir a Isi. Muy mala elección en la falta en el borde del área.

Bakambu Gol de oportunista. Estará mejor o peor, pero siempre está cerca del peligro.

Cucho Hernández Forzó esa falta que pudo ser penalti de Mendy y poco más.

Riquelme Nada.

Ángel Ortiz varios centros desde la línea de fondo.

Valentín Gómez La pudo liar y bien.

Deossa Recuperó balones.