Marc Roca: "Me gustaría volver algún día al Espanyol"

SEVILLA/Partido importantísimo el que tiene hoy el Real Betis Balompié en el Benito Villamarín a partir de las 18:30 horas ante el Espanyol de Manolo González en lo que debe ser ese golpe encima de la mesa tan esperado por todos los béticos después de dos resultados no demasiado positivos en los que se han dejado escapar puntos importantes. Uno de los jugadores que intentará aportar su granito de arena para ello será Marc Roca. El ex del conjunto catalán acumula dos partidos ya en los que se le está notando la gran carga física a la que se está sometiendo a toda la plantilla bética. Eso sí, es de recibo destacar que ha mejorado bastante su rendimiento desde la temporada pasada cuando estuvo lastrado todo el segundo tramo de competición por una neumonía que le impidió rendir al 100%.

El pivote, que este año ha sido comprado en propiedad por el conjunto de La Palmera al Leeds United por unos 4,5 millones de euros, ha hablado en la previa del partido con los compañeros de Tot Gira de Catalunya Ràdio, repasando temas importantes como lo contento que está en Sevilla o una vuelta en el futuro al equipo que le 'vio nacer'. "Sí, una temporada exigente pero que también ahora es muy ilusionante. La verdad es que tengo muchas ganas y mucha ilusión. Es verdad a nivel de puntos no está bien, pero la verdad es que las impresiones son muy buenas. Estamos generando mucho... no nos está entrando la pelota, pero ya te digo a nivel de juego, de fútbol, las sensaciones son muy buenas. La confianza está muy alta y la verdad es que creo que tenemos una gran plantilla para hacer una gran temporada", comentaba el catalán en clave verdiblanca sobre el inicio del curso.

Marc Roca se lamenta por una ocasión ante Loiodice. / Europa Press / AFP 7

Encantado en Sevilla y con la afición

También habló sobre su marcha, catalogándola como "lo mejor para él en aquel momento". Sin duda, será un enfrenamiento el de esta tarde muy bonito para el centrocampista: “El Espanyol merece estar en Primera por todo lo que supone, están jugando bien, están armando un buen equipo y seguro que harán una buena temporada, seguro que vienen buenos años”.

/ José Ángel García

Si viene el Espanyol, le atenderá

Una de las declaraciones más llamativas ha sido sobre una posible vuelta al club perico: “Ojalá algún día pueda volver. Es un club donde siempre he estado muy a gusto, donde desde pequeño he sentido mucha estimación por los colores. Me encantaría, al final soy perico, y me hace mucha ilusión volver a jugar contra ellos, el sentimiento que tengo hacia el Espanyol es muy fuerte”.

Es un profesional que siempre ha declarado que los temas de fichajes e intereses de los equipos los lleva su agente, pero si llega el Espanyol... ¡Quiere que lo avise! “¿Si quiero que me lo diga si llama el Espanyol? Sí, evidentemente”.