Monchi aclara lo de Isco: "Me comporté como no tenía que haberme comportado"

En el fichaje de Isco por el Real Betis Balompié y su marcha del Sevilla FC, uno de los temas más sonados fue ese conflicto que tuvieron en el que se acusaba a Monchi de haber cogido por el cuello al de Arroyo de la Miel. De hecho, fue el propio malagueño el que comentaba esto en una entrevista con los compañeros de MARCA: “Cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno, yo veo muchas cosas raras dentro del club- Así que, en cuanto me enteré (de una llamada que recibió su representante para una salida), fui a hablar directamente con Monchi. Estoy a vuestra disposición. A raíz de ahí se tuerce todo. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto”.

Tras ello, Isco cuenta que fue a hablar de nuevo con el de San Fernando: “Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo ni con la gente a la que cuentas cosas, yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir”. Luego, le dijo que era la persona más "mentirosa" que se había encontrado en "el mundo del fútbol". “Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo”, relata que ocurrió después. Tras esto, como ya ha comentado en alguna que otra ocasión, aclaraba Monchi lo sucedido en el podcast 'El Cafelito', con Josep Pedrerol.

Aclara que no cogió a Isco del cuello

"No, a Isco no lo cogí del cuello. Me comporté como no tenía que haberme comportado. No por culpa mía, sino por una persona que lo calentó. Me alegro de todo lo bueno que le pase, y mira que para que yo me alegre cuando está jugando el Betis...", comentaba el de San Fernando.

A la pregunta sobre quién estaba mintiendo, respondió: "Hubo un malentendido. Le dijeron una cosa que yo no había dicho, y él lo sabe. Justo después de pasar lo que pasó yo le pedí perdón. Ocurrió algo parecido a lo que pasó con Del Nido en la Feria, "el picaito"", rememorando aquella discusión que tuvo con José María del Nido allá por 2019 en el Real de la Feria de Abril.