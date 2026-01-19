El motivo por el que Antony no entrena con el Betis y es seria duda para el PAOK

El Real Betis Balompié ha vuelto en la mañana de este lunes a los entrenamientos para preparar el choque continental de este jueves en Salónica ante el PAOK tras la victoria de los verdiblancos ante el Villarreal de Marcelino García Toral. Ha sido una sesión en la que los nombres propios eran Nelson Deossa y Antony Matheus dos Santos. En el caso del primero, no pudo participar en el partido de liga debido a un cuadro de fiebre por una amigdalitis. En boca de Pellegrini estaba la continuidad de la evolución. Si entrenaba este lunes, las opciones de que pueda ir convocado son altas. Si no, estaría muy complicado. Y así ha sido, el colombiano ha vuelto a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros y apunta a viajar a tierras griegas.

En el caso de Antony, la situación ha sido diferente. No se ha presentado en el trabajo grupal este lunes y se ha quedado en el gimnasio haciendo trabajo recuperatorio. Tiene molestias en el pubis, tal y como se pudo ver en un vídeo que subió a redes sociales el cuadro verdiblanco donde se aplicaba una bolsa de hielo en la zona. Hay que ver cómo va evolucionando, pero es seria duda para el choque intersemanal.

Antony con una bolsa de hielo en la zona del pubis / RBB

Siguen las bajas para Manuel Pellegrini

El entrenador chileno del combinado de La Palmera, además, sigue sin poder contar con Cucho Hernández, Junior Firpo, Héctor Bellerín, Isco, Amrabat y Abde. En el caso del extremo marroquí lo normal es que trabaje desde este martes o miércoles en el gimnasio y que sea baja en Salónica, para ya entrar en la convocatoria del fin de semana de cara al partido contra el Alavés. Por otro lado, en el caso de Amrabat, todo dependerá de su estado físico.

Cuando llegue a Sevilla, se le evaluará por parte de los servicios médicos del Betis y se determinará el camino a seguir. Bien, lo que se dice bien, no debe estar, cuando no ha jugado un sólo minuto en los cuartos de final, semifinales y final de la Copa de África.