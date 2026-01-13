Sale en defensa de Antony en medio de las críticas por su rendimiento

Uno de los futbolistas que más críticas está recibiendo dada la situación actual del Real Betis Balompié es Antony Matheus dos Santos. El brasileño es cierto que lleva bastante tiempo en el punto de mira. Más que por cifras, que no son malas a estas alturas de la temporada, por el desarrollo de los partidos y por el cambio de importancia que ha tenido en las acciones individuales. Muchas personas se quejan de que ya no es definitivo en el uno contra uno, en los regates, en las arrancadas y sobre todo una clave: no aparece en los partidos importantes. Al hilo de esto, tras ser cuestionado por el tema en rueda de prensa, Manuel Pellegrini ha salido en defensa de su estrella.

"Sí está siendo determinante, quizás no tanto porque ha perdido pases importantes o goles mano a mano con el portero pero les pasa a todos. Nos aporta mucho, está muy involucrado. Estuvo un tiempo largo sin jugar y está agarrando una regularidad. Estoy seguro que va a ser el mismo jugador importante que hasta este momento. Ha sido productor de varias asistencias de gol y varios goles", establecía el chileno.

Antony, impotente, en el suelo. / Kiko Huesca / Efe

El brasileño confía en cambiar la situación

El propio Antony siempre se muestra confiante en relación a su mejor versión. Sabe que en algún momento, tarde o temprano, terminará llegando. Tras el choque en Oviedo, el brasileño atendía a algunos medios de comunicación a la salida del entrenamiento de este pasado lunes y repasaba la situación del equipo: "Es un partido muy importante en casa con nuestra afición. Va a ser especial. Es un momento difícil, pero eso se pasa. Tenemos que pasar página y estar concentrados para ese partido del miércoles, hacer un gran encuentro y ganar el partido. Claro. Todos nosotros queremos la Copa".

Hasta el momento, el brasileño ha disputado entre todas las competiciones un total de 21 partidos con la camiseta del Betis este curso, en los que sus números no son nada desdeñables. Llegan a ocho goles y seis asistencias, acumulando en total 14 acciones de gol en 21 encuentros, una media altísima y totalmente correspondiente con el dinero que se invirtió en el de Osasco.

Antony celebra su gol al Lyon en la cita de la Europa League en La Cartuja. / Julio Munoz

Los buenos futbolistas necesitan confianza

Los buenos futbolistas necesitan confianza, y eso lo sabe Manuel Pellegrini. El chileno ha salido en su defensa porque la única forma que tiene para arroparle al margen del trato del día a día es esta. Esto es importante para Antony.

Un futbolista que cuando ha tenido problemas de confianza por parte de su entrenador o la afición, no ha rendido, y eso es lo que n quieren que ocurra en el Betis.