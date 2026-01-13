Lo Celso manda un guiño de confianza al Betis

El Real Betis Balompié necesita el 110% de una de sus estrellas, Giovani Lo Celso. El argentino comenzaba el año 2026 entre los rumores de una posible salida a Inter de Miami y la responsabilidad de justificar el dinero que cobra, la calidad que tiene y la confianza que en todos los estamentos del conjunto de La Palmera tienen depositada en él. En 22 encuentros con el conjunto verdiblanco este curso acumula ya tres goles y dos asistencias, un bagaje realmente pobre para lo que acostumbre, pero que se acentúa más viendo el rendimiento tan pobre que venía dando sobre el terreno de juego completando mal 2025 perdiendo incluso la titularidad. Pero parece que se han producido ciertos cambios de actitud en el argentino.

En primer lugar, algunas voces profundas del combinado de Heliópolis ya comentan a Diario de Sevilla que su actitud en el día a día ha mejorado bastante. Se le ve más positivo, con ganas y sonriente desde la vuelta de vacaciones. Algo que mismamente pudo comprobar este medio en el primer entrenamiento tras el descanso. Además, en alguien que no es demasiado activo en redes sociales destaca mucho cómo desde el inicio del nuevo año ha ido poco a poco compartiendo contenido relacionado con su estancia en el Betis, lo feliz que está de pertenecer a la entidad andaluza e incluso rememorando actuaciones de épocas pasadas con la zamarra de las trece barras.

Un Lo Celso emotivo en su discurso

De hecho, tras el choque ante el Oviedo en el que anotó el gol del empate del combinado bético en su choque 101 con esa camiseta, publicó una imagen en redes sociales que no dejó indiferente a nadie debido a su cariñoso mensaje: "Con el de hoy ya son 101 partidos defendiendo esta camiseta. Un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día. Agradecido por el apoyo y cariño de siempre. Seguimos por más. Todos juntos. Lo mejor está por venir. ¡Musho Betis hoy y siempre!".

Además, el de Rosario ha sido consciente de que no ha dado su mejor nivel en los últimos meses y así hablaba tras el duelo en zona mixta: "Siempre trabajo para esto, para ayudar al equipo. A veces sale de mejor manera y, otras, no tanto. El camino es el trabajo. Hoy volví a marcar, pero me voy con un sabor amargo porque creo que pudimos haber ganado y no se dio. Nos queda un sabor amargo porque dejamos escapar dos puntos en un campo donde creamos muchas situaciones en el primer tiempo. Pudimos haberlo sentenciado ahí, o al menos haber abierto el partido y que fuese diferente. No se dieron las ocasiones y con el gol de ellos se hizo todo más cuesta arriba. Me quedo con el esfuerzo del equipo. Creamos muchas ocasiones de gol que no pudimos concretar".

Lo Celso trabaja con el Betis / Manu Colchón

Debe liderar el cambio de página

"Creamos muchas ocasiones y no pudieron entrar. Al igual que contra el Getafe entraron todas, en este no. Recalco el esfuerzo del equipo. A pesar de su gol, lo seguimos buscando. Ahora tenemos un partido importante de Copa", certificaba.

Y es que precisamente se espera que, bien desde la mediapunta o bien como falso nueve, sea el líder del equipo ante el Elche en la competición del K.O. este miércoles. Sus galones como jugador experimentado y al mismo tiempo como uno de los de mayor calidad deben marcar diferencias. Su motivación lo es todo para el equipo de Pellegrini y en el Tartiere quedó demostrado.