Álex Moreno, Juanmi, William Carvalho..., los goles traen muy buenas noticias

Sin los pesos pesados en el equipo de Manuel Pellegrini, casi todo fueron buenas noticias en las filas de los verdiblancos. La goleada frente al Osasuna evidenció que el cansancio era mucho más mental que físico y que parece que ha pasado al olvido.

Álex Moreno | Dos controles gloriosos, pase decisivo, cacha, golazo...

La trascendencia del lateral izquierdo en el equipo de Pellegrini se ha convertido en un arma indispensable. Volvía después de una lesión y quién lo diría, porque hizo de todo durante el partido. Pinchó el balón en dos controles espectaculares en pases en profundidad, uno de ellos acabó finalmente el cabezazo de él mismo al larguero y otro en el dos a cero de Juanmi. En ese gol dio un pase de la muerte atrás y no contento con ello, la cacha final a David García para definir como un toquecito propio del fútbol sala.

Juanmi | El equipo necesitaba que volviera a tener esa intuición que lo lleva a marcar

Llevaba muchas jornadas sin anotar ningún gol después de esa gran racha que disfrutó en la que casi todos los balones que tocaba acababan en las redes rivales y eso, en un futbolista tan específico como él, es algo que se añora mucho. Porque Juanmi es un delantero centro que juega en la banda, suele participar para marcar y lo hizo.

William Carvalho | Al pisar el área todo es paz interior para él

Justo lo contrario que le sucede a otros futbolistas, cuando entra en el área parece que se encuentra en el patio del recreo, está feliz, tranquilo, sosegado y es capaz de protagonizar acciones de una brillantez sorprendente. Ya lo hizo en la Copa contra el Rayo y la pisadita a Sergio Herrera con 2-1 es pura calidad. Exquisitez absoluta.

Víctor Ruiz | Del pase en el 2-0 a darle ese metrito a Budimir

No tuvo una mala actuación el defensa central en su retorno después de esos pitos que tuvo que soportar en el Benito Villamarín. Incluso le dio un pase espectacular a Álex Moreno en su no menos brillante control previo al 2-0. Pero ese metro que le dio a Budimir para que pusiera todo más apretado no era conveniente.