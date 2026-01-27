Pellegrini prepara el partido ante el Feyenoord en una entrenamiento con once bajas

El Betis ha comenzado este martes la preparación del partido decisivo del próximo jueves frente al Feyenoord, un encuentro clave para las aspiraciones verdiblancas en la Europa League. El entrenamiento se ha desarrollado en un ambiente marcado por el frío y las inclemencias meteorológicas, con lluvia y viento azotando la capital hispalense.

La sesión, en sus primeros minutos abiertos a los medios, estuvo condicionado por un elevado número de ausencias. No participaron los lesionados Aitor Ruibal, Cucho Hernández, Bellerín, Rodrigo Riquelme, Junior, Lo Celso, Sofyan Amrabat e Isco. Tampoco se ejercitaron con el grupo Abde, Antony ni Nelson Deossa, quienes realizaron trabajo específico al margen debido a sobrecargas y molestias físicas.

Será el propio Pellegrini quien este miércoles, en la comparecencia previa al encuentro, detalle la gestión de su plantilla y la disponibilidad de efectivos con vistas al choque ante el Feyenoord. El técnico deberá dosificar esfuerzos en un exigente calendario, ya que el Betis afrontará tres compromisos de gran relevancia en el estadio de La Cartuja en los próximos diez días.

Además del objetivo de lograr una victoria que le permita clasificarse entre los ocho mejores de la Europa League y evitar una ronda eliminatoria adicional, el conjunto bético recibirá el domingo al Valencia en LaLiga, tras la reciente derrota ante el Alavés (2-1), y se medirá al Atlético de Madrid el próximo jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey.