Las posibles despedidas en el Betis este viernes en el Villamarín

SEVILLA/Llega el final de temporada en Heliópolis, y como en todos los equipos de LaLiga, habrá movimientos en el mercado de fichajes para reestructurar una plantilla que, tal y como admitió el propio director deportivo del Betis, no es perfecta: "Ninguna plantilla es perfecta y la nuestra no lo es. Si no eres autocrítico nunca vas a estar cerca de la excelencia. Todavía no hemos valorado si un año más o dos más. Estamos centrados en lo que viene y luego ya veremos". Se van a producir algunas salidas este verano, y muchas de ellas parecen bastante claras y alguna que otra se mantiene en duda y lo hará hasta bien entrado el mercado estival. Y como en todos los equipos, este viernes habrá sensación de despedida en torno a algunos futbolistas del plantel.

Uno de los casos es el de Johnny Cardoso. Como ya se ha informado a lo largo del día de hoy en Diario de Sevilla, la mayoría de los caminos conducen a que salga del Betis este verano. Su presencia en el que podría ser su último partido en Heliópolis está más que comprometida debido a que llega justo físicamente y hay una final histórica el próximo miércoles en Breslavia.

Antony aplaude a los béticos desplazados a Vallecas / Europa Press

Antony, la mayor de las dudas en el Betis

La situación en estos momentos en relación con el extremo brasileño tiene una doble lectura: por un lado, desde fuentes externas al propio Betis no quieren saber nada de lo que ocurrirá el próximo verano y simplemente piensan en terminar de la mejor forma posible estos dos partidos que quedan. Por su parte, el propio Fajardo ya admitía que las negociaciones son permanentes y pronto se intensificarán para intentar que vuelva a vestir de verdiblanco. Algo que sí está claro es que Antony está feliz en el Betis, pero este viernes puede ser su último partido en Heliópolis con esa camiseta.

Otro de los casos más relevantes es el de William Carvalho. El portugués aglutina una masa salarial demasiado grande en la economía del Real Betis Balompié y su rendimiento no ocupa ni un 40% de lo que termina percibiendo (lesión al margen). Como adelantaron los compañeros de El Desmarque, ambas partes entienden que este verano es el momento perfecto para encontrar una salida y todas las partes pondrán de su parte para ello. Este viernes, podrían ser los últimos minutos en el Villamarín del futbolista extranjero con más partidos disputados como bético.

Antony, Johnny, William Carvalho y el Cucho, entre otros jugadores, realizan carrera continua en un momento del entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva. / José Ángel García

Otras posibilidades bien sonadas en el Betis

Nobel Mendy ya estuvo cerca de abandonar la disciplina verdiblanca en el mes de enero y volverá a tener ofertas en verano. El conjunto verdiblanco está rastreando el mercado en busca de futbolistas que cumplan los requisitos para reforzar esta parcela, al margen de la operación de Natan de Souza (encaminada con rebaja incluida). Bellerín no podrá jugar por lesión y Sabaly es duda hasta última hora pero lo más probable es que no juegue ante el Valencia, pero los dos son susceptibles de abandonar la disciplina heliopolitana este verano.

Bien sabido es, ya que en La Palmera quieren hacer una fuerte inversión en la zona de la delantera. Esto implica que a Bakambu se le mire también en este partido de forma especial, ya que el Cucho 'acaba de aterrizar' en Sevilla con una inversión importante. De hecho, el haberse consagrado como 'el hombre de la Conference', puede abrirle mucho el abanico de opciones tanto a él como a un Betis que sabe que la edad del congoleño le da poco margen de maniobra. Además, termina contrato en 2026, por lo que restándole 12 meses de vinculación es el momento idóneo para recuperar algo de lo invertido.