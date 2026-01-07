Los rivales del Betis y el Calavera en la Copa del Rey juvenil

El pasado fin de semana se vivió una jornada histórica en el fútbol de cantera en clave Real Betis Balompié, ya que el equipo Juvenil (hasta hace poco tiempo de Dani Fragoso y ahora de Javi Barrero). Y es que el Calavera en su categoría juvenil asociada al combinado verdiblanco se clasificó por primera vez junto al Betis para la Copa del Rey Juvenil. Precisamente, se enfrentaron ambos conjuntos el fin de semana, destacando por encima de todos nuevamente el delantero Juanma Reyes. Precisamente, este delantero está manteniendo al conjunto blanquinegro en la pelea en la zona alta de la tabla junto al Granada y a un CD Mosquito que está siendo la revelación de la campaña.

En la tarde de este miércoles 7 de enero se ha celebrado el sorteo de los la primera ronda eliminatoria (dieciseisávos de final). El Real Betis actuará como local ante el CD Mensajero y por otro lado, el equipo de Carlos Geraldo que se las verá ante el Deportivo Alavés, en este caso, a domicilio.

Los partidos se disputarán los días 17 y 18 de este mes de enero a partido único, por lo que tener la ayuda de sus aficionados.. Todo, con la intención de ir superando eliminatorias hasta esa final four que se dará en el mes de marzo.