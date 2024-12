Robert Jarni lo deja claro: "Sería una injusticia"

SEVILLA/Después del partido entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié donde el equipo verdiblanco volvió a rendir cerca de su mejor nivel esta temporada (en el partido ante el Atlético de Madrid se marca la referencia), seguro que muchos de los que pensaban que Pellegrini no era capaz de revertir la situación y sacar mejor rendimiento a su plantilla se echaron atrás. Pero antes del duelo de este sábado eran muchos los que acusaban al chileno de no poder ser más el capitán del barco. Precisamente sobre esto y sus capacidades ha hablado en una entrevista con los compañeros de La Tercera una personalidad histórica en Heliópolis, Robert Jarni.

A sus 56 años, el croata se encuentra sin equipo como entrenador después de que le despidiesen de la Sub-17 de Croacia al hacer unas declaraciones durante la previa del Betis - Dinamo de Zagreb en las que especificó que quería que pasase el equipo español y no el croata. Sobre esto realizó las siguientes declaraciones: "Claro. Betis y Dinamo Zagreb jugaron por la Conference, en febrero. Cuando me preguntaron a cuál iba a apoyar, yo dije que para Betis, porque yo con Dinamo de Zagreb no tengo nada, no jugué ahí ni nada. Bueno, las cosas son así, fue una decisión injusta, yo nunca dije nada contra el equipo croata. Yo no sé qué piensan ahora de eso en la federación y ni me interesa".

Robert Jarni. / HNS

Máximo respeto a Pellegrini

Militó tres temporadas en Heliópolis antes de marcharse al Real Madrid por casi 5 millones de euros. A la hora de hablar del actual entrenador verdiblanco ha sido claro y rotundo respecto a la admiración que siente por él y lo ideal que lo considera para el puesto: "Es un buen entrenador y estoy seguro que tiene los argumentos para sacar al equipo de esto. Tal vez el DT tendrá que reunirse con sus ayudantes para encontrar las soluciones. Pellegrini es un gran entrenador, un señor que conoce muy bien el fútbol, así que tampoco podemos dudar de su capacidad. Sé que encontrará las respuestas. Como te dije, en este momento el entrenador chileno tiene que apoyarse en la gente más cercana de su entorno para salir de la situación".

"Es un técnico excepcional, conoce a los futbolistas, el comportamiento de los hinchas, maneja estilos de juego… Creo que esto no lo afectará tanto, ahora es el momento de buscar las respuestas", comentaba.

Manuel Pellegrini observa el encuentro ante el Barcelona desde su zona técnica. / Antonio Pizarro

No quiso ni pensar en el banquillo del Betis

Ahora mismo está empezando en los banquillos, pero para Jarni no "es ético" hablar de la situación del Ingeniero y una posible salida: "Sigo muy conectado al Betis, fueron tres años maravillosos los que pasé ahí. Claro que sería entrenador del Betis, porque es un equipo que me identifica, pero ahora hay un entrenador trabajando y no sería ético que yo me pusiera a hablar de eso en este momento".

"Le queda mucho crédito. El tema acá es que los dirigentes piensen lo mismo, eso no me consta. Yo dejaría a Pellegrini uno cinco o seis partidos más. Ahí recién tomar una decisión más drástica sobre su continuidad", cerró. Tampoco encuentra explicación a la diferencia de rendimientos: "No lo sé con certeza, porque no estoy ahí. Pero llama mucho la atención esto que está ocurriendo. Hace menos de dos meses hizo un partidazo contra Atlético de Madrid, le pasó por encima, a pesar de que ganó solo por 1-0. Todos lo hemos visto. Después de la fecha FIFA todo ha cambiado".