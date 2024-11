Bellerín protagonista del Betis en una sesión con seis ausencias

SEVILLA/Después de mucho tiempo volvía parcialmente el sol a la ciudad deportiva Luis del Sol para alumbrar el último entrenamiento de los de Manuel Pellegrini antes de proceder con el viaje a tierras vascas y afrontar la duocécima jornada de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club de Ernesto Valverde. Era una sesión esta última del Betis en la semana donde los principales intereses giraban al rededor de aquellos futbolistas que están en el dique seco desde hace ya un tiempo y se esperaba que pudiesen ir reincoporándose para poder ayudar a sus compañeros este domingo.

Uno de ellos era Héctor Bellerín. El catalán no entrena desde hace una semana y tras haber tenido el equipo una sesión a puerta cerrada este pasado viernes, había mucha expectación para ver si se había recuperado del edema que sufrió ante el Copenhague, como así reveló Pellegrini: "Héctor Bellerín tiene un edema de un golpe que todavía no está recuperado así que él no va a estar en la lista de mañana", decía el chileno antes del enfrentamiento de Copa ante el Gévora. Otro nombre propio era Marc Roca. Ya Pellegrini admitió los problemas de tobillo del centrocampista y lo emplazaba para antes que Gio Lo Celso (asumiendo que el argentino volvería según sus pensamientos después del parón de noviembre). Eso sí, aunque Roca hubiese entrenado este sábado no hubiese ido convocado debido a la falta de entrenamientos desde hace ya casi tres semanas. El que sí era una quimera ver sobre el césped era a Lo Celso, a quien el entrenador emplazaba para un período más largo pero se barrunta que pueda llegar a jugar ante el Celta. Para ello debería cumplir lo que muchas veces ha dicho Pellegrini con los lesionados; acumular una semana de entrenamientos.

Héctor Bellerín, la buena noticia en el entrenamiento de este sábado / Manu Colchón

Las novedades del último entrenamiento de la semana

Esos eran los principales puntos de interés, y las novedades no han ido demasiado bien encaminadas. William Carvalho e Isco Alarcón siguen recuperándose de sus lesiones de larga duración. Ya a principios de semana les comentamos las novedades que había con Isco en su posible vuelta. Tampoco ha entrenado Marc Roca, que sigue ausente por esos problemas de tobillo que el próximo día 6 de noviembre lo habrán tenido ya un mes de baja. Aitor Ruibal con su lesión muscular sufrida en los últimos minutos del duelo ante los del Cholo, también ha sido baja en la sesión y lo será para el partido en San Mamés.

Héctor Bellerín ha sido la buena noticia en la jornada. Después de una semana ha vuelto a entrenar con el grupo. Parece difícil que vaya convocado con tan sólo un entrenamiento pero habrá que esperar a las palabras de Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

Los jugadores del Betis hacen carrera continua / Manu Colchón

Continuidad para los canteranos élite

Ya advirtió Pellegrini que tanto por el nivel mostrado en el Betis Deportivo como también por el que han dado en los entrenamientos con el primer equipo, tanto Mateo Flores como Jesús Rodríguez seguirían entrenando y formando, con normalidad, parte de la primera plantilla verdiblanca. Ambos, el jueves ante el Gévora, vivieron una noche de ensueño. Uno debutando como titular - Mateo - y otro como futbolista profesional en un club de primera - Jesús -. En este caso, no ha trabajado Jesús Rodríguez y tampoco Nobel Mendy, que están con el filial debido a el trascendental duelo contra el Ibiza.