Sergio León tras conocerse que le ha tocado el Betis: "Me ha escrito Manu Fajardo"

Sin duda, parecía que el destino había preparado para Sergio León y su Atlético Palma del Río la enésima sorpresa en el mundo del fútbol. En la tarde de este lunes 6 de octubre se ha conocido en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 cuál será el primer rival del Betis en la competición, que no es otro que el que juga en el estadio que lleva el nombre del exdelantero bético, que hoy defiende los colores del equipo de su pueblo.

Tal y como han podido captar las cámaras de Diario de Sevilla, la noticia ha sido recibida con máximo éxtasis. Saltos, gritos de alegría, algunas lágrimas por la importancia del hito... Pero es que también este diario ha podido hablar con el máximo protagonista del día, Sergio León, quien ha declarado en exclusiva para este medio las primera impresiones tras el resultado del sorteo.

Así se ha vivido en Palma del Río el momento en el que sale el Betis como rival en Copa del Rey

Un día muy especial para Sergio León

"Pues sí, la verdad que cuando sabíamos que nos podía tocar Betis, para mí pensarlo era muy bonito, porque bueno, no sé si este va a ser mi último año que voy a jugar a fútbol o aguanto un año más, no lo sé", detallaba al ser preguntado por los nervios previos al sorteo dejando claro que va a ser un día muy especial: "Bueno, para mí va a ser un día muy especial, muy bonito y cuando nos entrenamos que nos podía tocar Betis, yo creía que nos tocara, ¿no? Porque digo, no sé si va a ser mi último año y poder enfrentarte al equipo de tu corazón, al equipo que ha jugado en él y encima que soy Betis desde chiquitito, yo creo que era un día para disfrutarlo y para celebrarlo, como lo vamos a celebrar ahora".

El móvil lo tenía ardiendo, e incluso ya ha recibido mensajes de integrantes del club de La Palmera: "Mira, lo tengo aquí en el bolsillo, lleva una hora vibrando y llamándome gente y no he querido ni sacarlo, porque entre uno, otro y otro digo, bueno, después ya me tendré en casa, mandaré mensajes, escribiré, lo que sé, he visto que me ha escrito Manu Fajardo y no sé lo que me ha dicho porque he visto su nombre y no he podido leerlo, no he podido contestarle, ahora le contestaré o llamaré y a ver lo que me dice".

Sergio León en uno de los encuentros con el Betis en su último curso como verdiblanco / Europa Press

Habló con su esposa y sus hijos del tema

"Yo tenía una corazonada y además les he dicho a mi mujer, digo, mira, yo hoy estoy de verde y blanco y voy a poner una pulsera de amarilla y azul porque nos va a tocar seguro y bueno, ha tocado, no he tenido la suerte y bueno, al final ganar, ya lo he dicho antes, que eso va a ser una cosa imposible y bueno, lo que hay que hacer, disfrutar de ese día, es intentar que nos metan lo menos posible, intentar meter un gol en casa por lo menos para que la afición, aunque yo sé que la afición también va a celebrar los goles del Betis porque son muchos béticos", destacaba el cordobés.

"Pero bueno, si podemos meter un gol nosotros y que los celebremos todos juntos, tanto los béticos como los palmeños y aunque los goles del Betis también los celebremos todos, incluso si mete yo también soy uno de ellos que los va a celebrar, ¿no? Y bueno, a disfrutar del día que va a ser un día único, un día histórico y que al final, dentro de 30 o 40 años, Palma de Río va a seguir recordando este día", concluia.