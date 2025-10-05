Estos son los posibles rivales del Real Betis en la Primera ronda de la Copa del Rey

Este lunes se celebra a las 13:00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26, que se disputará a final del mes de octubre: martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre. En esta fase inicial participarán todos los equipos clasificados de las distintas categorías, excepto los cuatro que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, por lo que el Real Betis conocerá a su rival a partir de dicha hora.

La principal novedad de esta edición es la introducción de un criterio de proximidad geográfica para los emparejamientos, una medida que busca reducir desplazamientos y equilibrar la competición. Así, los clubes han sido distribuidos por zonas, limitando el abanico de posibles rivales.

En el caso del Real Betis, el conjunto nervionense ha sido encuadrado en la zona 3, junto a los equipos de Andalucía, Ceuta, Melilla, Murcia y la Comunidad Valenciana, además del CD Toledo, semifinalista de la Copa Federación. Los emparejamientos seguirán el formato habitual: el equipo de menor categoría ejercerá como local, enfrentándose al de mayor nivel posible dentro del grupo.

De esta forma, los tres equipos procedentes de la ronda preliminar —Atlético Palma del Río, UD Maracena y UD Los Garres— se medirán a tres clubes de Primera División, entre los que podría estar el Betis. Otros dos conjuntos de la máxima categoría jugarán frente a los semifinalistas de Copa Federación de la zona (Orihuela CF y CD Toledo), mientras que el club de Primera restante se enfrentará a uno de los tres equipos de Tercera Federación: CD Roda, CD Ciudad de Lucena o CD Cieza.

Una vez queden emparejados todos los equipos de Primera, los dos conjuntos de Tercera restantes se medirán a rivales de Segunda División, mientras que el resto de equipos de la Liga Hypermotion lo hará ante clubes de Segunda Federación.

Equipos de la Zona 3

LaLiga EA Sports: Villarreal CF, Real Betis, Valencia CF, Sevilla FC, Levante UD y Elche CF.

LaLiga Hypermotion: UD Almería, Granada CF, Cádiz CF, Málaga CF, Córdoba CF, CD Castellón y AD Ceuta FC.

Primera Federación: CD Eldense, FC Cartagena, Real Murcia CF, Antequera CF y Juventud de Torremolinos CF.

Segunda Federación: Torrent CF, FC La Unión Atlético, UCAM Murcia CF, CA Antoniano, CD Estepona FS, Puente Genil FC, CF Lorca Deportiva y Real Jaén CF.

Con los derechos televisivos aún en proceso de adjudicación, la RFEF no ha confirmado por qué canales podrá seguirse la Copa del Rey esta temporada.

Posibles rivales del Real Betis en la primera ronda de la Copa del Rey

El conjunto verdiblanco ya conoce a todos los equipos que podrían cruzarse en su debut en la competición: