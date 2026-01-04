La sorprendente lista de 21 jugadores que han jugado en Madrid y Betis

El Real Madrid y el Real Betis Balompié se enfrentan a la hora del postre en el Santiago Bernabéu en una nueva jornada de LaLiga EA Sports con tres puntos en juego que son realmente importantes para ambos equipos. Para el combinado de Xabi Alonso, más allá de que se la juega una vez más al frente del banquillo blanco, porque con la victoria del Barcelona en el derbi ante el Espanyol están más exigidos que nunca para que no se vayan los blaugranas en puntaje. Por otro lado, esa precisa derrota de los pericos quieren aprovecharla en el combinado de La Palmera para reducir la distancia con la quinta plaza. Pero más allá de la importancia por los puntos, este duelo es trascendental debido al bagaje histórico de dos grandes del fútbol español. Dos equipos, además, que han compartido hasta 20 futbolistas a lo largo de la historia.

Comenzando por el que para muchos béticos es el futbolista más grande de toda la historia de la entidad heliopolitana, Rafael Gordillo. El hoy cabeza y líder de la Fundación del Real Betis Balompié se erige por encima de todos como el futbolista de la lista que más encuentros ha disputado con la camiseta de las trece barras en todas las competiciones, con un total de 412. Por debajo llegan otros con muchísima historia en las dos entidades, sobre todo en la andaluza, como Poli Rincón, Joaquín Parra y Sergio Canales.

Rafael Gordillo, en el palco antes del inicio de un encuentro del Betis. / Alejandro García / Efe

De Alfonso Pérez Muñoz a Isco

Tras ellos, un hombre que marcó un antes y un después en las últimas generaciones del beticismo: Alfonso Pérez Muñoz. Son 73 goles y 8 asistencias su bagaje como verdiblanco, y su legado, esas míticas botas blancas. Alberto Rivera, Antonio Adán, Heliodoro Castaño y Eduardo Anzarda le siguen antes de llegar a uno de los pocos futbolistas en activos que estará en el choque de esta tarde: Dani Ceballos. El utrerano marca la frontera de los 100 partidos disputados como verdiblanco.

Tras él, históricos que han marcado el corazón de los béticos como Robert Jarni, Isidro Sánchez o Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel se perderá un año más la visita a su ex equipo debido a la lesión que tiene en la zona articular y el cartílago del tobillo derecho en la zona baja de la tibia, que todo apunta a tenerlo fuera al menos hasta mediados de febrero.

Alfonso posa con sus míticas botas blancas. / Daniel González / Efe

Javi García, Enrique Mateos, Diego Llorente (que apunta a salir desde el banquillo en la tarde de este domingo), Yanko Daucik, Iván Pérez, Antonio Santisteban, Jesé Rodríguez y Rafael Van der Vaart cierran esta amplia lista de jugadores.