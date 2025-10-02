El único superviviente de la última visita del Betis al Ludogorets

El Real Betis Balompié visita Razgrad nuevamente tras tres años de diferencia. La única vez que los verdiblancos se han enfrentado al Ludogorets fuera de casa fue allá por el 27 de octubre del año 2022, después de proclamarse campeones de la Copa del Rey, cuando con un solitario tanto de Nabil Fekir consiguieron una victoria que sirvió de mucho en la primera fase al combinado de La Palmera. Como suele ser habitual en las primeras instancias de los torneos europeos, el combinado del técnico chileno sufrió bastante, sobre todo a la espalda de la defensa con el juego directo de los búlgaros, que por aquel entonces tenían futbolistas de bastante calidad sobre todo en la zona ofensiva. Finalmente, el tanto de la leyenda bética sirvió para sumar tres puntos clave.

En aquella convocatoria figuraron 20 futbolistas: Claudio Bravo, Rui Silva, Aitor Ruibal, Édgar González, Víctor Ruiz, Juan Miranda, Paul Akouokou, Guido Rodríguez, Joaquín, Canales, Rodri, Willian José, Nabil Fekir, Enrique Fernández, Félix Garreta, Luiz Henrique, Borja Iglesias, Dani Martín, Álex Moreno y Pezzella.

Fotos del Ludogorets-Betis de Europa League / EFE

Un único superviviente, y casi dos

Al comparar la plantilla de aquel entonces y la que en la tarde de este pasado miércoles puso rumbo a la ciudad búlgara, la realidad es que tan sólo coincide un único futbolista. Un jugador que se ha mantenido a base de buen rendimiento, sacrificio y polivalencia, como es Aitor Ruibal, uno de los pesos pesados del vestuario. Es el único que permanece en la entidad respecto a aquella convocatoria, ya que por ejemplo, jugadores como Bellerín y Bartra estuvieron un año en el fuera del Betis antes de volver.

Además, también destaca Félix Garreta, uno de los canteranos que sí que fue convocado a aquel partido y que bien podría haber ido citado a este por las bajas que tiene Pellegrini en la defensa. Eso sí, en los días previos al partido ha trabajado como uno más del primer plantel, recibiendo un mensaje claro del Ingeniero: si sigue con el buen nivel en el Betis Deportivo, es el que conforma la primera línea de rotación de urgencia en el filial.

Manuel Pellegrini. / Manu Colchón

Un plantel más equilibrado

Precisamente cuando se observa y se comparan posición por posición las dos plantillas que van a pasar a la historia por ser las primeras en visitar la ciudad de Razgrad con el escudo del Betis, destaca por encima de todo y a primera vista una idea que compartió Pellegrini en rueda de prensa: el equipo tiene a día de hoy una plantilla más equilibrada.

Y eso lo comentó precisamente hablando de un futbolista como Amrabat y las posibles rotaciones en la medular: "Es un jugador que lo veníamos siguiendo desde hace tiempo, desde el amistoso con la Fiorentina (en el verano de 2022). Sabíamos que se iba a adaptar a nuestro juego en esa posición. Tiene mucha jerarquía en su puesto y nos viene bien en un sitio donde perdimos jugadores importantes como Guido Rodríguez y Johnny Cardoso. Nos da presencia, salida de balón además de las recuperaciones. Tenemos un plantel más equilibrado que años anteriores".