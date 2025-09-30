Valentín Gómez alucina con la afición del Betis: "Es una locura"

Uno de los futbolistas que está aumentando de forma exponencial su rendimiento en el Real Betis Balompié es Valentín Gómez. Empezó la temporada con algunos errores que terminaron en gol y dubitativo en las acciones, pero poco a poco ha ido asentándose con los minutos que le ha tocado jugar por las lesiones de sus compañeros y terminó por coronarse el pasado domingo ante Osasuna. Hizo un gran partido ante dos grandes futbolistas como Raúl García de Haro y Ante Budimir, con 14 despejes que sirvieron para conseguir la portería a cero por parte de los de Pellegrini.

En la noche de este martes, para cerrar el mes de septiembre, ha hablado con los compañeros de RTV Betis en una entrevista en la que ha hablado de su adaptación, los objetivos con el Betis y cómo está siendo recibido en el vestuario. "La verdad es que me encontré con un lugar que el primer minuto me hicieron sentir muy cómodo. Realmente todas las personas que trabajan acá te hacen sentir de esa manera para poder tener esa comodidad. La verdad es que es muy importante, así que muy contento", decía al respecto el argentino.

Marc Roca cubre el cruce de Valentín Gómez ante Raúl García de Haro. / Antonio Pizarro

Sorprendido con la afición del Betis

"La verdad que sí, me sorprendió mucho, porque siempre en Argentina se habla de que la manera en la que se vive el fútbol allá no se vive en ningún lado, y creo que acá es muy similar. El estadio, entran 60.000 personas por partido, creo que es una locura. Y de la manera en que aprietan y acompañan el equipo, la verdad que me sorprendió para bien, porque desde lejos es algo que no se notaba tanto, pero una vez que lo vivís, quedas sorprendido", exponía sobre el ambiente de La Cartuja.

Habló también de lo encima que está Pellegrini en el día a día y lo que eso le ayuda a definir y pulir detalles: "Obvio que Manuel ayuda muchísimo, está muy encima en los detalles, en lo que es el día a día, tanto como la palabra, como predicar, creo que, con el ejemplo, es un gran entrenador, y también está a la vista los resultados que viene obteniendo". De la misma forma analizó la situación de su titularidad, dejando claro que sabe la distancia que hay con los veteranos del equipo: "entreno para achicar esa diferencia que hay, capaz, entre las ligas o las competiciones, por así decirlo, pero un poco me sorprendió, porque creo que fui de menos a más, capaz los primeros partidos me costó un poco más la adaptación, el entrar en ritmo de lo que es la liga, pero hoy en día creo que vengo levantando el nivel y entrenando para que cada vez sea mejor".

Valentin Gómez en su estreno con la camiseta del Betis. / Antonio Pizarro

La dificultad de jugar en la derecha siendo zurdo

"Bueno, a mí no tanto, creo que a él capaz al jugar a pierna cambiada, además siendo zurdo no le queda tan cómodo como un diestro que juegue en izquierda que es más habitual, por así decirlo, están más acostumbrados, pero bueno, él es un grandísimo jugador, creo que lo viene haciendo bien. Aprendo mucho de él también, de su experiencia, lleva más años que yo, así que trato de copiarlo y aprender de él", comentaba respecto a lo que le está costando a Natan jugar en el perfil contrario.

Sobre el próximo rival en Europa comentó lo siguiente: "Bueno, sería importante conseguir una victoria a domicilio, no son fáciles estos partidos, pero hay que ganar. Ningún partido creo que es fácil, sí, empatamos con el Nottingham, creo que hicimos un buen partido, salvo unos 10-15 minutos del primer tiempo, que fue cuando ellos nos golpearon, nos hicieron los goles y nos siguieron dominando por ese lapso, pero después creo que fuimos superiores en el segundo tiempo, sobre todo que los pudimos someter al arco de ellos y empatar el partido, creo que hasta lo podríamos haber ganado, pero bueno, era un rival difícil, vamos a ver ahora si en Razgrad podemos sacar los tres puntos".

"Cuando me llamó el Betis, la verdad que sí, no lo dudé en venir, más que nada por un tema que sabía lo que era el club, se mira mucho el fútbol europeo en Argentina, como vos decís, es un club que viene haciendo las cosas muy bien, está creo que en un crecimiento constante, y la verdad que no había mucho para pensar. Lo tenía claro. La verdad que sí fue una decisión bastante fácil, porque es lo que vos decís, más que nada es lo deportivo, creo que es un lindo reto, a ver si estás a la altura de jugar en una de las cinco ligas más importantes", comentó sobre su llegada a Heliópolis.