Manuel Pellegrini echa mucho de menos a su delantero titular, al igual que todo el equipo y la afición heliopolitana. Este miércoles, el cafetero se dejó ver por la ciudad deportiva Luis del Sol, tuvo una agradable (a la vista de los presentes) charla con su técnico y comenzó a trabajar al margen.

Se espera que a lo largo de la semana pueda tener algunos minutos de trabajo junto al resto de sus compañeros, aunque sea de forma parcial.