Una fecha clave en el fichaje de Antony por el Betis

SEVILLA/A día de hoy, la lluvia de informaciones en torno a la figura de Antony y su posible regreso al Betis es bastante elevado. El hecho de que el brasileño quiere regresar a La Palmera está más que constatado, pero la operación no está ni mucho menos cerca de cerrarse. De hecho, desde Heliópolis llaman a la calma y a la prudencia, ya que un paso en falso de los verdiblancos podría desbaratar toda la operación. La información que se viene explicando en Diario de Sevilla es que una idea que tenía el conjunto bético era la de proponer al Manchester United una cesión con opción de compra.

En la mañana de este domingo, los compañeros de Muchodeporte apuntaban que en Heliópolis habían presentado una propuesta para comprar un porcentaje de la propiedad del futbolista. Una información que no se aleja demasiado de la finalidad que quieren en el Betis, que es terminar haciéndose en propiedad con el jugador. La gran diferencia es cuándo realizarán el pago y sobre todo, lo avanzadas que están las negociaciones en estos momentos con los Red Devils.

Antony es perseguido por Cucurella en una imagen que se repitió. / Juan Carlos Muñoz

La vuelta de Antony a Manchester, una fecha clave

Tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, hasta que Antony no regrese de sus vacaciones a Manchester a finales del mes de junio o principios del mes de julio, ya que se le han dado algo más de tres semanas de descanso, no se van a realizar avances demasiado significativos. En el Betis se está haciendo un esfuerzo titánico por parte de la dirección deportiva y también por miembros del consejo que participan activamente en las negociaciones para que el de Osasco pueda jugar en el equipo que quiere.

Todas las partes son conscientes de la dificultad de la operación y también de que va a ser una incorporación que se trabaje a fuego lento, con fórmulas bastante creativas parecidas a las que ya han apuntado algunos compañeros, pero que a día de hoy parece lejos de llegar a tener luz verde. Ha habido una cena de los representantes en Sevilla tal y como se informó en exclusiva en este diario, y a partir de ahí, los contactos se redujeron emplazándose a la fecha ya comentada.

Los representantes de Antony en su firma en el pasado mes de enero

La voluntad del jugador puede marcar la diferencia

Antony quiere jugar en el Betis y así se lo ha transmitido a sus agentes, al Manchester y al conjunto verdiblanco en las últimas semanas. "Cambió mucho porque necesitaba encontrarme conmigo mismo, por todo lo que pasé en mi vida personal. Como dije, quería hacer las cosas, pero parecía que no salían, porque no era feliz, no sentía esas ganas de jugar al fútbol, y necesitaba encontrarme conmigo y volver a ser feliz, porque jugar al fútbol siempre fue algo que amé, y pasé momentos difíciles en los que ya no sentía ese placer. Incluso le decía siempre a mi hermano, le decía que ya no podía más", comentaba sobre cómo el Betis cambió su vida a los compañeros de TNT Brasil.

"Él me decía que aguantara un poco más, que las cosas iban a cambiar. Hasta me emociono, porque fueron días muy duros para mí. Solo yo sé cómo fue estar allí en casa, no tener fuerzas ni para jugar con mi hijo, pasar días sin comer, quedarme encerrado en el cuarto. Entonces, para mí fue muy complicado, pero gracias a Dios, con la ayuda de mi familia y principalmente con la ayuda de Dios, logré salir adelante y hoy estoy muy feliz aquí", cerraba.