"Existe un alimento capaz de conseguir que a la mañana siguiente de una fiesta no seas un zombie", explica esta bióloga

Diciembre es un mes en el que disfrutamos de los reencuentros y las comidas y cenas copiosas se multiplican. Además, llega la temida resaca y la mañana se convierte en una auténtica odisea. La bióloga Carolina explica en sus redes sociales cuál es el alimento que debemos tener bajo radar para reducirla y que no nos afecte tanto. Igualmente, tampoco es milagroso y no se quitará por completo, pero ayudará.

Por qué se produce la resaca

Es un conjunto de síntomas desagradables que aparecen después de consumir alcohol en exceso. Aunque es una experiencia común, su origen es complejo y se debe a varios procesos que ocurren en el cuerpo cuando el alcohol entra en el organismo. Comprender por qué se produce la resaca permite también explicar por qué ciertos alimentos, como el queso, pueden ayudar a disminuir sus efectos, aunque no los eliminen por completo.

En primer lugar, una de las principales causas de la resaca es la deshidratación. El alcohol tiene un efecto diurético, lo que significa que hace que los riñones eliminen más agua de la que el cuerpo necesita. Al orinar con mayor frecuencia, el organismo pierde líquidos y electrolitos esenciales, como el sodio y el potasio. Esta pérdida provoca síntomas típicos de la resaca, como dolor de cabeza, mareos, cansancio y sequedad en la boca. El cerebro es especialmente sensible a la deshidratación, lo que explica por qué el dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes.

Otra causa importante es la irritación del sistema digestivo. El alcohol aumenta la producción de ácido en el estómago y puede inflamar la mucosa gástrica. Esto puede provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de apetito. Además, el alcohol afecta al movimiento normal del estómago y los intestinos, lo que contribuye a la sensación general de malestar.

La resaca también está relacionada con la acumulación de sustancias tóxicas. Cuando el cuerpo procesa el alcohol, lo convierte primero en acetaldehído, una sustancia más tóxica que el propio alcohol. Aunque el organismo suele transformarla rápidamente en acetato, que es menos dañino, cuando se consume mucho alcohol esta sustancia puede acumularse temporalmente. El acetaldehído contribuye a síntomas como sudoración, enrojecimiento, náuseas y dolor de cabeza.

Además, el alcohol interfiere con el sueño. Aunque puede hacer que una persona se duerma más rápido, el sueño que se obtiene es de peor calidad. Se reduce el sueño profundo y se producen más despertares nocturnos. Como resultado, la persona se levanta cansada, con dificultad para concentrarse y con sensación de fatiga, lo que empeora la experiencia de la resaca.

Por qué el queso curado ayuda a que disminuya la resaca

En este contexto, algunos alimentos pueden ayudar a aliviar ciertos síntomas, y uno de los más mencionados es el queso. Aunque no es una cura milagrosa, el queso puede contribuir a reducir la intensidad de la resaca por varias razones. En primer lugar, el queso es rico en grasas y proteínas, lo que ayuda a ralentizar la absorción del alcohol cuando se consume antes o junto con bebidas alcohólicas. Al retrasar la entrada del alcohol en el torrente sanguíneo, se reduce el pico de alcohol en sangre y, potencialmente, la gravedad de la resaca.

El queso también contiene aminoácidos, como la cisteína, que participan en los procesos de desintoxicación del hígado. Estos aminoácidos ayudan al organismo a descomponer el acetaldehído más rápidamente, disminuyendo su acumulación y, por tanto, algunos de los síntomas asociados a la resaca. Además, al ser un alimento nutritivo, el queso aporta energía y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, que suelen bajar después de beber alcohol.

Otro aspecto importante es que muchos tipos de queso contienen sal y minerales, lo que puede ayudar a reponer parte de los electrolitos perdidos por la deshidratación. Esto no sustituye al agua, pero puede complementar la recuperación si se combina con una adecuada hidratación. Algunos quesos también incluyen bacterias beneficiosas que favorecen la salud intestinal, lo cual puede ser útil cuando el sistema digestivo está alterado.

Referencias bibliográficas:

Vídeo sobre el mejor alimento para disminuir la resaca al día siguiente: https://www.tiktok.com/@unacordobessa/video/7586761746052844822