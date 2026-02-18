Amara Aladel, médica de urgencias, sobre la hemoglobina glicosilada: "Podría dañar tus ojos, tus riñones, los nervios y los vasos sanguíneos"

Muchas personas tienen problemas con la sangre, sobre todo, con el azúcar en la sangre. A simple vista, puede que no se perciba cuando hagamos una analítica. Esto es lo que se conoce como hemoglobina glicosilada. "En ella no se mide lo de hoy, sino cómo has estado los dos o tres últimos meses", explica Amara Aladel, médica de urgencias. Si está baja, no tendríamos que preocuparnos, pero si va subiendo, el azúcar se puede pegar en los tejidos. Al final, con el tiempo, esto puede dañar tanto los ojos, como los riñones, los nervios y los vasos sanguíneos.

Este es un parámetro de laboratorio que refleja el promedio de los niveles de glucosa en sangre durante los últimos dos o tres meses. Se forma cuando la glucosa circulante en la sangre se une de manera no enzimática a la hemoglobina, la proteína presente en los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno. Dado que los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de 120 días, la medición de la HbA1c permite conocer cómo ha estado el control glucémico en ese período, a diferencia de una glucosa en ayunas que solo muestra el nivel en un momento puntual.

Estas pruebas se la realizan principalmente a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, pero también a quienes presentan resistencia a la insulina, síndrome metabólico o antecedentes familiares de diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que suele aparecer en la infancia o adolescencia, mientras que la diabetes tipo 2 es más frecuente en adultos y está asociada al sobrepeso, sedentarismo y factores genéticos. Además, mujeres con diabetes gestacional pueden presentar elevaciones en la HbA1c si el control glucémico no es adecuado.

Entre los factores más comunes se encuentran una alimentación rica en azúcares simples y carbohidratos refinados, falta de actividad física, obesidad, mal cumplimiento del tratamiento farmacológico (como insulina o antidiabéticos orales), estrés crónico y algunas enfermedades endocrinas. También influyen factores genéticos y el envejecimiento. En algunos casos, ciertas condiciones como anemia, enfermedades renales o alteraciones en la vida media de los glóbulos rojos pueden modificar el resultado, ya sea elevándolo o disminuyéndolo de manera artificial.

Las consecuencias de mantener una HbA1c elevada a lo largo del tiempo pueden ser graves. La hiperglucemia crónica daña progresivamente los vasos sanguíneos y los nervios. Esto puede derivar en complicaciones microvasculares como retinopatía diabética (daño en la retina que puede llevar a pérdida de visión), nefropatía diabética (afectación de los riñones) y neuropatía periférica (daño en los nervios, especialmente en pies y manos). Asimismo, existen complicaciones macrovasculares como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Por ello, mantener niveles adecuados de HbA1c —generalmente por debajo del 7 % en la mayoría de los pacientes— reduce significativamente el riesgo de estas complicaciones.

Cómo se mide la hemoglobina glicosilada

Los resultados se deben interpretar de la siguiente manera: menos de 5,7 es normal. Entre 5,7 y 6,4 es valor de prediabetes. Y si es mayor de 6,5 es diagnosticado como diabetes. Si esta sube, mayor es el riesgo. Para bajarla, no solo es necesario comer menos azúcar, ya que los patrones de alimentación que más han demostrado disminuir la hemoglobina glicosilada es el patrón de alimentación mediterráneo y de comida real. También es necesario eliminar los ultraprocesados y los azúcares de absorción rápida. Para completar a la alimentación, se recomienda hacer ejercicio, sobre todo, comenzar caminando, con bici, con natación. En cuanto a la suplementación, las guías dicen que ningún suplemento sustituye a los buenos hábitos. Sin embargo, hay uno con evidencia científica sólida, que es la berberina.

