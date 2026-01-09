Cinco señales que indican que eres una persona PAS. Los ruidos fuertes te saturan

Seguro que muchas personas han señalado que tienen alta sensibilidad, pero en un primer momento no le has creído. Este rasgo es real y, en los últimos años ha sido ampliamente estudiado por los profesionales. Esto se refiere a las personas que experimentan las emociones y los problemas de una forma más intensa y profunda en comparación con el resto de seres humanos.

No es sinónimo de personas delicadas cuando creamos que son débiles, frágiles y vulnerables. No es una relación de género, existen tanto mujeres como hombres con esta capacidad. Este rasgo fue identificado por la psicóloga Elaine Aron. En las últimas décadas, ayudó a comprender mucho mejor la alta sensibilidad como un rasgo distintivo de la personalidad y se pudo proporcionar una evidencia empírica que respaldara su existencia.

El PAS es un térmico que describe este rasgo de las personas. Muestran mucha sensibilidad no solo a las emociones, sino al propio ambiente que los rodea. En algunas ocasiones, esta sensación que les nace puede ocasionarles un sentimiento de abrumación o estrés.

La gente que la padece normalmente cuenta con la incomprensión de las personas que les rodea. Solo lo padecen un tercio de la población, así que lo normal es un comportamiento diferente al que muestran. En la mayoría de ocasiones reciben el nombre de exagerados o dramáticos.

No solo perciben sus propias emociones con esa intensidad, sino que viven las sutilezas y los matices de otras personas con esa misma fijación. Las sensaciones negativas también se perciben de una forma similar. La empatía y la compasión son dos características que destacan en estas personas. Aunque esto les lleva a tener una excesiva preocupación por los demás.

No se trata de una enfermedad ni un tipo de trastorno. Ser PAS es simplemente tener unos rasgos distintivos que la mayoría de personas no posee. Si se sabe aprovechar este rasgo de la personalidad, será tremendamente útil y reportará muchos beneficios. Unos ejemplos claros son la psicología, el trato con las personas y la creatividad.

Según la psicóloga Cecilia Cores, este es un consejo súper valioso para las personas con alta sensibilidad. Es muy útil aprender técnicas de manejo del estrés y de autocuidado para que no se puedan sentir abrumados antes situaciones de la vida cotidiana.

Cinco señales que indican cómo son las personas PAS

1. Sientes las emociones con mucha intensidad, tanto las tuyas como las de los demás.

2. Los ruidos fuertes, las luces, el caos o los ambientes cargados te saturan.

3. Tienes mucha empatía e intuición, pero eso hace que te afecten mucho más los conflictos.

4. Necesitas momentos de soledad para recargar energía después de socializar.

5. Reflexionas mucho, te tomas las cosas a pecho y te cuesta soltar lo que sientes.

Desde PAS España también explican como evitar tener una pareja tóxica si tienes alta sensibilidad. Por ello, en primer lugar debemos identificarle. Estas personas son manipuladoras y llegan a hacer mucho daño. En el caso de haber hecho daño a la persona PAS, esta se siente realmente mal a nivel emocional, sobre todo, porque también experimentan la emociones con mayor intensidad.

