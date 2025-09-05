El desodorante puede simular un cáncer, pero no se ha encontrado relación ninguna, según los expertos

El desodorante se usa diariamente porque es uno de los productos de higiene personal que controla el mal olor corporal y, en el caso de los antitranspirantes, reduce la sudoración. Sin embargo, desde hace años circulan rumores y mitos que relacionan su uso con el cáncer de mama, especialmente por la presencia de sales de aluminio en algunos de estos productos. Estos mensajes han generado miedo e incertidumbre, pero la evidencia científica actual es clara: no existe una relación directa entre el uso de desodorante y el desarrollo del cáncer de mama. De hecho, este médico, José Manuel Felices, aclara que la única noticia evidente es que puede interferir con las pruebas de imagen y generar falsos positivos: "Se ven como esos puntitos blancos que lucen igual que las microcalcificaciones, uno de los signos alertas de un posible cáncer de mama. El desodorante nos puede confundir y puede hacer que te llamemos para repetir la prueba".

El rumor se ha extendido y la idea principal era que las sales de aluminio, al bloquear temporalmente los poros para reducir el sudor, podían provocar la acumulación de toxinas en las glándulas mamarias cercanas a las axilas, lo que aumentaría el riesgo de tumores. A esta creencia se sumó la preocupación por los parabenos, conservantes usados en cosméticos, que poseen una débil actividad estrogénica. Como los estrógenos están implicados en algunos tipos de cáncer de mama, se pensó que la aplicación directa en la zona de las axilas podía favorecer el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, a lo largo de más de dos décadas de estudios, ninguna investigación científica seria ha demostrado que el uso de desodorantes cause cáncer de mama.

Desde American Cancer Society, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y múltiples asociaciones médicas han revisado este tema y todos los resultados coinciden: no hay pruebas concluyentes que vinculen el uso de desodorantes o antitranspirantes con el cáncer de mama. Las sales de aluminio no se acumulan en el tejido mamario, además, solo contienen el 0,12%. El cuerpo humano, por su parte, elimina toxinas por el hígado y los riñones y, no por el sudor.

No llevar desodorante a las mamografías

Aunque no provocan cáncer, sí pueden generar confusión en las pruebas de detección precoz, como la mamografía. Estas son radiografías que permiten visualizar el tejido mamario y detectar microcalcificaciones que, en algunos casos, pueden ser signos tempranos de cáncer. El problema es que las partículas metálicas de los desodorantes que contienen aluminio pueden aparecer en la imagen como pequeñas manchas blancas, muy similares a las microcalcificaciones. Esto puede ocasionar falsos positivos, se debería hacer el paciente pruebas adiccionales como ecografías, biopsias y otras exploraciones y puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad provocados por el falso positivo. Por esta razón, los médicos recomiendan no usar desodorante ni crema en la zona de las axilas el día de la mamografía, para evitar cualquier interferencia.

¿Qué hacer con los desodorantes que contienen aluminio?

Los antitranspirantes suelen contener sales de aluminio (clorhidrato de aluminio, cloruro de aluminio, zirconio de aluminio, entre otros), porque son eficaces para reducir la sudoración.

Aunque no representan un riesgo de cáncer, hay algunas consideraciones a tener en cuenta:

Efectos en la piel

En personas con piel sensible, las sales de aluminio pueden causar irritación, picor o enrojecimiento.

Es recomendable alternar con desodorantes sin aluminio si se detectan reacciones cutáneas.

Relación con el olor corporal

Los desodorantes sin aluminio no bloquean el sudor, pero neutralizan el mal olor. Para personas que no necesitan controlar una sudoración excesiva, pueden ser una buena opción.

Alternativas disponibles

Existen desodorantes naturales elaborados con bicarbonato, aceites esenciales o minerales como la piedra de alumbre (aunque también contiene sales naturales de aluminio, su absorción es mínima).

Los desodorantes sin aluminio cada vez son más populares y fáciles de encontrar en supermercados y farmacias.

