Si te duele la rodilla cuando subes o bajas la escalera, estos ejercicios podrán aliviarte

Para muchas personas subir o bajar la escalera de su propia casa se vuelve una auténtica odisea. El dolor se apodera de la rodilla y en algunas ocasiones se vuelve imposible. Cuando esto pasa se puede deber a que se tenga una condromalacia rotuliana que es una afección frecuente que se caracteriza por el reblandecimiento, desgaste o deterioro del cartílago que recubre la cara posterior de la rótula.

La principal función de este cartílago es permitir que la rótula se pueda deslizar suavemente sobre el fémur durante este tipo de movimientos, es decir, los que se ejercen al subir o bajar una escalera, todos aquellos que impliquen una flexión o extensión de la rodilla. Si se ve afectado, aparece el dolor y las limitaciones funcionales que afectarán a la calidad de vida de las personas y, por lo tanto, a las actividades que realizan diariamente. De hecho, implica que la distribución de la casa, sobre todo si se vive en una doble altura se vea afectada o tenga que ser adaptada para estos individuos.

Aunque podemos pensar que esta patología solo la sufren las personas mayores por el desgaste previo de la articulación, realmente se presenta más en adolescentes, adultos jóvenes y deportistas. Los mayores de las causas para que aparezca es el uso excesivo de la rodilla, los traumatismos repetidos, los desequilibrios musculares, sobre todo, si se producen en el cuádriceps o en los músculos posteriores del muslo y las alteraciones biomecánicas como una mala alineación de la rótula, los pies planos o las rodillas en valgo. Igualmente, el sobrepeso también aumenta la carga en la articulación y esto favorece el daño en el cartílago.

El síntoma principal de la condromalacia rotuliana es el dolor en la parte anterior de la rodilla, que suele intensificarse al subir o bajar escaleras, agacharse, correr, saltar o permanecer sentado durante períodos prolongados con las rodillas flexionadas. En algunos casos, el paciente puede experimentar una sensación de roce, chasquidos o rigidez articular, especialmente al iniciar el movimiento tras el reposo. Aunque no siempre hay inflamación visible, el malestar puede ser persistente y limitar la actividad física.

El diagnóstico se basa principalmente en la evaluación clínica, teniendo en cuenta los síntomas y la exploración física. En ocasiones, se utilizan estudios de imagen como la resonancia magnética para valorar el estado del cartílago y descartar otras lesiones asociadas. La gravedad de la condromalacia suele clasificarse en distintos grados, que van desde un leve reblandecimiento del cartílago hasta la pérdida casi completa del mismo.

El tratamiento suele ser conservador en la mayoría de los casos. Incluye reposo relativo, modificación de actividades, aplicación de frío para aliviar el dolor y la inflamación, y el uso de antiinflamatorios bajo indicación médica. La fisioterapia desempeña un papel fundamental, ya que busca fortalecer la musculatura del muslo, mejorar la estabilidad de la rodilla y corregir desequilibrios biomecánicos. En casos más severos o resistentes al tratamiento conservador, pueden considerarse infiltraciones o procedimientos quirúrgicos.

Tipos de ejercicios para aliviar el dolor por la condromalacia rotuliana

Si tienes grado uno o dos y te sube cuando subes las escaleras, el ejercicio que aliviará será una sentadilla con un cajón detrás, aunque puede ser con una silla en casa. Si tienes grado tres y te cuesta bajar las escaleras, debes ponerte en posición de sentadilla contra la pared. En el grado cuatro o cinco y te da miedo doblar las rodillas, sentada en una silla sube y baja la pierna estirándola.

