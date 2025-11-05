"Durante época de gripe, los virus saltan de persona en persona solo con tocar una mesa", explica la médico de familia Amara Aladel

Cuando llega el invierno, es muy común que el virus de la gripe esté circulando. La médico de familia Amara Aladel explica que este salta de persona en persona a través de una mesa, del pomo de una puerta o por el móvil. En los estudios más recientes se confirma que lavarse las manos correctamente reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer infecciones respiratorias o digestivas. "Así que este gesto puede ayudar a que ni tú ni tus hijos paséis una semana en cama", aclara.

La mayoría hacemos mal el lavado de manos. Normalmente, nos echamos agua, un poco de jabón, lavamos un par de segundos y listo. Estos virus no se van de forma tan sencilla y pueden permanecer en nuestra piel hasta varias horas.

Cómo lavarnos las manos, según la médico Amara Aladel

Según la médico de familia Amara Aladel para lavarse las manos correctamente se debe mojar las manos en primer lugar, usar suficiente jabón y empezar a frotar las palmas. Seguidamente, pasar el dorso entre los dedos y pulgares y uñas. Todo esto durante 20 segundos. Después enjuagamos bien y se seca con un papel o una toalla limpia.

Cuáles son los síntomas de una gripe

Uno de los síntomas más característicos de la gripe es la fiebre alta, que generalmente aparece de forma repentina. La temperatura corporal puede elevarse por encima de los 38 °C y mantenerse durante varios días. Esta fiebre suele ir acompañada de escalofríos, sudoración y una sensación de cansancio extremo. En muchos casos, la fiebre es el primer signo que alerta al organismo de la presencia del virus.

Otro síntoma muy común es la cefalea intensa, o dolor de cabeza, que puede afectar la zona frontal y las sienes. Este malestar se asocia con la inflamación de los vasos sanguíneos y la respuesta del sistema inmunológico al virus. Junto con el dolor de cabeza, aparecen dolores musculares y articulares que se sienten principalmente en la espalda, las piernas y los brazos. Esta sensación de dolor generalizado provoca debilidad y dificulta realizar actividades cotidianas.

El malestar general es otro rasgo típico de la gripe. Las personas infectadas suelen sentirse sin energía, somnolientas y con poca concentración. Este cansancio puede persistir incluso después de que la fiebre haya desaparecido. En algunos casos, el agotamiento dura varios días o semanas, dependiendo del estado de salud previo del paciente y de la intensidad de la infección.

Los síntomas respiratorios también son muy comunes. La gripe produce tos seca o productiva, dolor de garganta, congestión nasal y estornudos frecuentes. A diferencia del resfriado común, en la gripe la tos suele ser más fuerte y persistente, y puede causar irritación en el pecho. La congestión nasal puede dificultar la respiración, especialmente durante la noche, y a veces se acompaña de una leve pérdida del olfato o del gusto.

En algunos casos, se presentan síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos son más frecuentes en niños que en adultos. También pueden aparecer mareos y una sensación de desorientación, especialmente cuando la fiebre es muy alta o hay deshidratación.

Es importante destacar que los síntomas de la gripe aparecen de forma repentina, mientras que los del resfriado común se desarrollan gradualmente. Además, la gripe puede causar complicaciones graves en personas mayores, niños pequeños, embarazadas o pacientes con enfermedades crónicas, como asma o diabetes.

