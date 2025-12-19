"Estas frutas son las mejores en invierno y refuerzan el sistema inmune", explica este cardiólogo

Todos los expertos recomiendan una dieta rica en fruta y vegetales, aunque siempre es mejor si es variada y se incluyen otro tipo de alimentos porque aportará mayores beneficios a la salud. En cuanto al primer grupo, esta favorece el correcto funcionamiento del organismo y posee grandes beneficios. El cardiólogo Aurelio Rojas lo explica en las redes sociales y específica en un ranking cuáles son las mejores para afrontar las bajas temperaturas y ponernos a salvo de los virus respiratorios fortaleciendo nuestro sistema inmune.

Las frutas son alimentos naturales, frescos y variados que aportan una gran cantidad de nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Gracias a esta combinación, su consumo regular ayuda a prevenir enfermedades, mejorar la digestión y aportar energía de forma saludable. De hecho, las que han entrado dentro del ranking del doctor, según explica, "tienen un mayor poder antiinflamatorio y mejoran la función de nuestros vasos sanguíneos".

Uno de los principales beneficios de la fruta es su alto contenido en vitaminas. Por ejemplo, los cítricos como la naranja, el kiwi o la mandarina son ricos en vitamina C, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a la absorción del hierro. Otras frutas, como el plátano, el aguacate o el melón, aportan potasio, un mineral importante para el buen funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso. Además, muchas frutas contienen antioxidantes naturales que protegen a las células del cuerpo frente al daño causado por los radicales libres.

La fibra es otro componente clave presente en la mayoría de las frutas. Consumir fibra de forma regular favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y ayuda a mantener una digestión saludable. También contribuye a generar sensación de saciedad, lo que puede ser útil para evitar el consumo excesivo de alimentos poco saludables entre comidas. Por este motivo, la fruta es una excelente opción como tentempié o postre.

Cuándo es mejor tomar una pieza de fruta

En cuanto al momento ideal para consumir fruta, no existe una única regla válida para todas las personas, pero sí algunas recomendaciones generales. Tomar fruta por la mañana, especialmente en el desayuno, es una buena manera de comenzar el día con energía, ya que sus azúcares naturales se absorben fácilmente y proporcionan vitalidad. Acompañada de otros alimentos como cereales integrales o yogur, la fruta contribuye a un desayuno equilibrado.

También es recomendable consumir fruta entre comidas, a media mañana o por la tarde, como alternativa a productos ultraprocesados. En estos momentos, ayuda a mantener estables los niveles de energía y a evitar el hambre excesiva antes de las comidas principales. Respecto a consumir fruta después de las comidas, no es perjudicial, aunque algunas personas prefieren tomarla antes o sola para facilitar la digestión, especialmente si se trata de frutas muy ricas en agua.

Cuáles son las mejores frutas para potenciar la salud en invierno

Las frutas que entran dentro de este ranking además refuerzan nuestro sistema inmune, ayudándonos a protegernos de las infecciones y a recuperarnos de ellas. También son baratas, fáciles de comprar y con elevado contenido en fibra, que mejora la digestión y la microbiota, y además con un bajo índice glucémico, es decir, que las puede comer todo el mundo.

Manzana : rica en fibra, peptina que baja el colesterol y polifenoles.

: rica en fibra, peptina que baja el colesterol y polifenoles. Naranja: rica en esperidina que mejora tu presión arterial y reduce el estrés oxidativo, mejorando tus defensas.

rica en esperidina que mejora tu presión arterial y reduce el estrés oxidativo, mejorando tus defensas. Kiwi: si lo tomas antes de dormir, te ayuda a descansar mejor.

Si no te gusta, es demasiado o te da alergia, una alternativa más que interesante al kiwi son los frutos rojos o arándanos. Lo ideal es que comas una pieza de cada una de estas al día.

Referencias bibliográficas: