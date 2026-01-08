Intoxicación por histamina: Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

Esta misma semana la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado sobre la presencia de una sustancia química llamada histamina en una pasta de anchoas. Esta es una sustancia producida naturalmente por el organismo de los seres humanos.

Esta se libera principalmente en las reacciones alérgicas en una respuesta de nuestro cuerpo ante sustancias que le parecen extrañas. Se genera en algunos alimentos, sobre todo, en pescado que contienen elevadas concentraciones de histidina que es una sustancia que forma parte de la composición normal.

Se puede generar en los alimentos debido a una mala conservación durante los procesos. Así que en la actualidad se establecen límites máximos de histamina en productos de la pesca, sobre todo, la anchoa y las conservas.

Cuáles son los síntomas del exceso de histamina

Como hemos comentado anteriormente, la histamina es una sustancia natural que produce nuestro cuerpo con algunos alimentos, pero su exceso puede provocar problemas de salud. Tal y como explica la doctora Conchita Mir, estos son:

Dolores abdominales.

Fatiga.

Alteraciones digestivas.

Inflamación músculo-articular.

Problemas de piel.

Dolor de cabeza.

Alergias recurrentes.

Urticaria.

Los alimentos desaconsejables para la intolerancia a la histamina, según esta doctora

Existen muchos alimentos que no son bienvenidos para las personas que no toleran el exceso de histamina. En estos grupos podemos encontrar desde frutas, lácteos, soja, bebidas, alimentos con alta cantidad de proteínas, frutos secos, trigo, verduras, procesados y gluten. Igualmente, no todas las personas reaccionan de la misma forma a los alimentos, tal y como explica la doctora Conchita Mir.

Frutas : naranja, limón mandarina, pomelo, kiwi, piña, papaya, frambuesa, aguacate, plátano, fresa y ciruela.

: naranja, limón mandarina, pomelo, kiwi, piña, papaya, frambuesa, aguacate, plátano, fresa y ciruela. Lácteos: leche, queso, yogur, natillas, nata, helados, flan, crema catalana, puré de patata artificial.

Soja : tamariz, tofu, yogur de soja y bebida de soja.

: tamariz, tofu, yogur de soja y bebida de soja. Bebidas : café, té, alcohol, cerveza, vino, vinagre y confitados.

: café, té, alcohol, cerveza, vino, vinagre y confitados. Alimentos con alta cantidad de proteínas: pescado azul, marisco, cerdo, embutidos y carne guardada en la nevera más de 48 horas.

pescado azul, marisco, cerdo, embutidos y carne guardada en la nevera más de 48 horas. Frutos secos : nueces, cacahuetes y almendras.

: nueces, cacahuetes y almendras. Trigo : pan, pasta, cereales, pizza, pastelería, bollería, harinas y rebozados.

: pan, pasta, cereales, pizza, pastelería, bollería, harinas y rebozados. Verduras : tomate, pimiento, berenjena, patata, espinacas, acelgas.

: tomate, pimiento, berenjena, patata, espinacas, acelgas. Procesados: ahumados, conservas, clara de huevo, garbanzos, setas y aceitunas.

Alimentos recomendados para la intolerancia a la histamina

Al igual que la doctora Conchita Mir nos ha facilitado una lista con alimentos que se deben evitar, sobre todo, las personas con intolerancia a la histamina, también, ha creado otra en sus redes sociales sobre otros que son recomendables.

Frutas : manzana, pera, mango, coco, granada, uva, melón, sandia, higos, melocotón, cereza, albaricoque y nectarina.

: manzana, pera, mango, coco, granada, uva, melón, sandia, higos, melocotón, cereza, albaricoque y nectarina. Lácteos: leche de arroz, quinoa, sésamo, avena, leche de cabra, leche de oveja y los lácteos con precaución. Desde el queso fresco de cabra u oveja hasta yogur de cabra u oveja.

Cereales : pan, pasta y harina de espelta.

: pan, pasta y harina de espelta. Infusiones : Todas las de hierba sin teína.

: Todas las de hierba sin teína. Proteínas animales : lenguado, rape, bacalao, calamares, pulpo, sepia, rodaballo, trucha, lubina, mero, dorada, cordero, ternera, conejo, jabalí, pollo y pavo.

: lenguado, rape, bacalao, calamares, pulpo, sepia, rodaballo, trucha, lubina, mero, dorada, cordero, ternera, conejo, jabalí, pollo y pavo. Verduras : lechuga, coliflor, brócoli, alcachofas, zanahorias, pepino, ajo, cebolla, puerro, calabacín, calabaza, espárragos, remolacha, judías, rábanos y apio.

: lechuga, coliflor, brócoli, alcachofas, zanahorias, pepino, ajo, cebolla, puerro, calabacín, calabaza, espárragos, remolacha, judías, rábanos y apio. Huevos : yema del huevo y entero.

: yema del huevo y entero. Legumbres : guisantes, habas, lentejas y judía seca.

: guisantes, habas, lentejas y judía seca. Semillas: lino, sésamo y cáñamo.

Cómo prevenirlo

Para prevenir la intoxicación por histamina, sobre todo, cuando se compre pescado, se tendrá que mantener la cadena del frío desde que se compra hasta que llegamos a casa. Por ello, es recomendable usar bolsas isotérmicas.

Si se refrigera, se debe mantener por debajo de 4 grados hasta la preparación. Nunca se debe descongelar a temperatura ambiente y es muy importante la buena práctica de higiene. Si se ha cocinado, pero no se va a consumir próximamente, es recomendable guardarlo en la nevera o en el congelador, según los consejos de la Aesan.

