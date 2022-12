''La discriminación contra las personas marginadas está perjudicando gravemente la respuesta al VIH''

Tratamientos esperanzadores pero sin la cura definitiva

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y, si no se trata, puede provocar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El SIDA es la etapa final de la infección del virus VIH que no se trató con medicamentos y ha logrado adaptarse y desarrollar una infección aún más grave que debilita por completo el sistema inmune. Actualmente, no existe un tratamiento eficaz que pueda prevenir por completo la enfermedad.

La terapia más efectiva a día de hoy consiste en los antirretrovirales (TAR), que permite a las personas con VIH mantener el virus controlado y evitar que este se desarrolle. Al cierre de diciembre de 2021, 28,7 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en comparación con los 7,8 millones de 2010. Sin embargo, en cifras generales, el 75% de todas las personas que vivían con el VIH tenían acceso al tratamiento.

leucemia y en consecuencia curara también el SIDA el cual le fue también diagnosticado, lo cual resultó de manera positiva y esta curado de ambas enfermedades desde el año 2008. Como indicamos en un artículo anterior, nuevas terapias están resultando esperanzadoras en torno a la investigación. La terapia con células madre fue la primera en ofrecer un caso real de remisión del virus en un paciente de Berlín. El trasplante de células madre originalmente era para curar suy en consecuencia curara también el SIDA el cual le fue también diagnosticado, lo cual resultó de manera positiva y esta curado de ambas enfermedades desde el año 2008.

También lo hizo en una mujer estadounidense con leucemia se convirtió en la primera mujer en curarse del VIH tras recibir un trasplante de células madre. Este caso se trata también del primero en el que se utiliza la sangre del cordón umbilical.

mutación naturalmente resistente al virus que causa el sida. En un caso, además, que resultó diferente a estos, una paciente consiguió la ciclosporina A. Todos ellos consiguen bloquear y reducir el virus a un nivel indetectable. De la misma forma, y con el mismo método, consiguió curarse un hombre en California este pasado mes de agosto. En todos los casos, los donantes tenían unaque causa el sida. En un caso, además, que resultó diferente a estos, una paciente consiguió la curación funcional en nuestro país, en Barcelona. Lo hizo con un tratamiento antirretroviral y diversas intervenciones con un inmunosupresor, laTodos ellos consiguen bloquear y reducir el virus a un nivel indetectable.

PrEP, clave frente el contagio

Debido a la falta de una cura eficaz, desarrollar una medicina basada en métodos de tratamiento y prevención resulta vital. En este camino, nació el tratamiento conocido como PrEP (profilaxis prexposición). Se trata de medicamentos que reducen sus probabilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales (en un 99%) o el consumo de drogas inyectables (hasta un 74%). Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección por el VIH. Se usa como método complementario a los preservativos y sirve como medida de doble protección.

Según indican desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, existen dos pastillas aprobadas para usarse como PrEP: Truvada® y Descovy®.